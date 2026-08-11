El fuego en Huesca arrasa miles de hectáreas y obliga a evacuar a más de 500 personas

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos, en la provincia de Huesca, continúa activo y ha arrasado ya más de 4.000 hectáreas, según la estimación provisional. Este martes, el Gobierno de Aragón ha ordenado el desalojo preventivo de Larués, Alastuey y Bailo mediante un mensaje ES-Alert ante la evolución del fuego. Estas evacuaciones se producen después del desalojo de Arbués, decretado este martes por la mañana, y de Villalangua, Salinas de Jaca, Ena y Centenero, que fueron evacuadas el lunes.

El dispositivo desplegado para combatir las llamas estará formado este martes por más de 400 efectivos y 18 medios aéreos. Así lo ha comunicado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), en declaraciones a los medios esta mañana.

Más de 500 evacuados

Con las últimas evacuaciones, cerca de 530 personas han tenido que abandonar sus localidades por el avance del fuego. Unas 120 fueron desalojadas este lunes de Villalangua, Salinas de Jaca, Ena y Centenero. A ellas se suman las 36 personas de Arbués, alrededor de 250 de Bailo, 110 de Larués y 14 de Alastuey.

De momento, todos los evacuados se alojarán en el Pabellón Monte Oroel de Jaca, y, una vez filiados, se irán derivando a distintos puntos para que tengan una estancia más confortable, informan fuentes de Delegación de Gobierno.

El incendio continúa en Situación Operativa 2, Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón. Por su parte, la Generalitat de Catalunya ha informado de que hoy se incorpora un helicóptero bombardero de esta comunidad tras petición del CECOPI, realizada ayer.

Evolución del incendio

Las condiciones meteorológicas durante la noche facilitaron las labores de extinción, gracias a la bajada de las temperaturas, el incremento de la humedad y la ausencia casi total de viento que han permitido a los equipos trabajar sobre el terreno. Sin embargo, el incendio ha continuado avanzando y ya la estimación provisional sitúa en unas 4.000 hectáreas la superficie afectada por las llamas.

El comportamiento del fuego está siendo diferente en ambos flancos. El derecho apenas ha registrado avances gracias, en parte, a la existencia de un cortafuegos. En el izquierdo, en cambio, las llamas han ganado terreno en los sectores 1 y 3 y han alcanzado en algunos puntos la carretera A-132, entre Villalangua y Puente la Reina.