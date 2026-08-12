El ministro de Justicia marroquí insiste en la soberanía de Marruecos en Ceuta y Melilla

Las relaciones entre España y Marruecos vuelven a registrar un momento de tensión diplomática tras las últimas declaraciones del ministro de Justicia del reino alauí, Abdelatif Ouahbi. Durante una intervención en el canal de televisión en árabe Asharq News, el mandatario afirmó con rotundidad que el Gobierno marroquí no ha renunciado a sus pretensiones territoriales sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Según el representante marroquí, la soberanía de ambos municipios españoles forma parte del temario que Rabat traslada de manera recurrente en sus encuentros formales con los representantes de Madrid. Ouahbi enfatizó que la estrategia de su país se basa en la diplomacia y en una política «de paciente largo plazo», sugiriendo que la resolución definitiva del estatus de los dos enclaves se buscará mediante el diálogo y la negociación continuada entre ambas naciones.

Esta toma de posición pública rompe la aparente calma que dominaba la agenda bilateral desde la aprobación de la hoja de ruta conjunta y la reunión de alto nivel de los últimos años. Las declaraciones han generado malestar en el ámbito político español, donde la soberanía de Ceuta y Melilla se considera "indiscutible e irrenunciable".

Este recurrente mensaje de los dirigentes marroquíes hacia las audiencias del mundo árabe vuelve a poner a prueba la solidez del acuerdo estratégico y la confianza mutua entre ambos países vecinos.

La respuesta de Moncloa

Mientras, desde el Gobierno, el ministro de Interior, Fernándo Grande-Marlaska, ha insistido en que España está trabajando conjuntamente con Marruecos, en un marco "caracterizado por la lealtad y la confianza". Y ha añadido: "Estamos capacitados y tenemos los medios y la cooperación para evitar una situación" como la del pasado 30 de julio.

De hecho, ha explicado que se están monitorizando todas las redes sociales, con un importante trabajo de los servicios de Información e intercambiando datos con Marruecos, y desde el punto de visto operativo viendo "si hay o no movilización de ciudadanos dentro de Marruecos"