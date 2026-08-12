Aumentan a 250 los muertos en Colombia tras el terremoto y continúa la búsqueda de supervivientes bajo los escombros

Al menos 250 personas perdieron la vida y 3.755 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes, según datos divulgados este miércoles por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Además 287 personas permanecen desaparecidas hasta el momento como resultado del potente sismo, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar (oeste), en el departamento del Chocó, situado en la región del Pacífico, y ha afectado a 24.324 familias, según datos disponibles 48 horas después del terremoto.

Cali y Pereira las zonas más afectadas

El terremoto sorprendió a la población por la mañana y dejó escenas de pánico en Cali, con edificios balanceándose, desprendimientos y vecinos abandonando viviendas, hospitales y otras instalaciones. Entre los afectados había un grupo de unos 30 españoles, algunos de los cuales estaban durmiendo cuando comenzó el temblor y tuvieron que salir de su hotel después de que el edificio sufriera daños.

El alcalde de Pereira, capital de Risaralda, una de las ciudades más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto con epicentro en el Chocó, llamó a la solidaridad y aseguró que la ciudad será reconstruida entre todos, mientras informó sobre centros de acopio y albergues habilitados para las personas que perdieron sus viviendas.

El aeropuerto internacional Matecaña, de la ciudad colombiana de Pereira, mantiene sus operaciones comerciales suspendidas, sin que se sepa cuando reabrirá debido a los graves daños que causó en su estructura el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la víspera a gran parte del país.

Continúa la evaluación de los daños

El terremoto ha dejado daños en las infraestructuras de las zonas golpeadas. Según los datos facilitados, 21 hospitales se han visto afectados y 18 carreteras permanecen bloqueadas, mientras que el aeropuerto también ha sufrido desperfectos.

Unos 180 soldados especializados participan en los operativos junto a los servicios de emergencia. La maquinaria pesada ya trabaja para retirar estructuras y abrir espacios entre los edificios afectados.

La emergencia también ha dejado a numerosas personas sin vivienda. Los damnificados solicitan agua y alimentos mientras comienza a llegar ayuda. Perú ha enviado 12 toneladas de ayuda humanitaria y en Cali se han organizado puntos de recogida para atender a los afectados.

Rescates "esperanzadores"

Las labores de rescate en Colombia se intensifican a contrarreloj tras el devastador terremoto.

Los equipos de emergencia de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), bomberos, el ejército, voluntarios y ciudadanos están trabajando de forma ininterrumpida retirando escombros para hallar supervivientes en las zonas más afectadas del occidente y centro del país.

Las labores de búsqueda y rescate en Colombia se ejecutan bajo la presión de una carrera contra el tiempo, con reportes que estiman en cerca de 2.000 las personas en paradero desconocido a nivel nacional. Los esfuerzos institucionales y ciudadanos se concentran en remover toneladas de escombros de manera técnica y manual en el centro y occidente del país.

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