Cancelan un vuelo en Canadá después de que un niño se negara a usar el cinturón de seguridad

El pasado 6 de agosto, un vuelo de Porter Airlines tenía previsto partir de Victoria hacia Toronto, pero algo inesperado impidió que se efectuara el vuelo. Según informó la aerolínea, "un niño pequeño estaba de pie en su asiento y no se abrochaba el cinturón de seguridad", por lo que tuvieron que retroceder hacia la terminal.

Estuvieron durante varios minutos intentando que el niño que entrara en razón, pero ese tiempo de retraso provocó que el vuelo ya no pudiera despegar, ya que la pista cerraba después de medianoche. Como consecuencia, los pasajeros tuvieron que ser reubicados en un vuelo para el día siguiente.

¿Cómo actuar ante estas situaciones?

Este incidente ha provocado que se reabra el debate de cómo debe actuar la tripulación con los niños en este tipo de situaciones y la respuesta que deben dar las aerolíneas. En esta ocasión, Porter Airlines aclaró que "los intentos del padre acompañante y de la tripulación por abordar la situación no tuvieron éxito". "Dadas estas condiciones inseguras, la aeronave no podía despegar, por lo que la tripulación optó por regresar a la terminal y que los dos pasajeros desembarcaran", añadió.

Lia Tuso, experta en seguridad aérea infantil, declaró en la BBC que la decisión de la tripulación de detener el avión fue la correcta, ya que estaban priorizando la seguridad, tanto de los pasajeros del vuelo como la del niño. "Los niños sin sujeción pueden convertirse en proyectiles", asegura Tuso, que lo compara de manera similar con las maletas sin sujeción, que pueden salir disparadas hacia los pasajeros en caso de turbulencias, especialmente durante el despegue y el aterrizaje.

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