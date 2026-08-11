Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

CANADA

Cancelan un vuelo en Canadá después de que un niño se negara a usar el cinturón de seguridad

Un incidente a bordo de un avión con destino Canadá con un niño impidió que el vuelo pudiera efectuarse y obligó a la aerolínea a reubicar a los pasajeros en un vuelo para el día siguiente.

Imagen de archivo de un avión sin despegar

Imagen de archivo de un avión sin despegar Pexels

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

El pasado 6 de agosto, un vuelo de Porter Airlines tenía previsto partir de Victoria hacia Toronto, pero algo inesperado impidió que se efectuara el vuelo. Según informó la aerolínea, "un niño pequeño estaba de pie en su asiento y no se abrochaba el cinturón de seguridad", por lo que tuvieron que retroceder hacia la terminal.

Estuvieron durante varios minutos intentando que el niño que entrara en razón, pero ese tiempo de retraso provocó que el vuelo ya no pudiera despegar, ya que la pista cerraba después de medianoche. Como consecuencia, los pasajeros tuvieron que ser reubicados en un vuelo para el día siguiente.

¿Cómo actuar ante estas situaciones?

Este incidente ha provocado que se reabra el debate de cómo debe actuar la tripulación con los niños en este tipo de situaciones y la respuesta que deben dar las aerolíneas. En esta ocasión, Porter Airlines aclaró que "los intentos del padre acompañante y de la tripulación por abordar la situación no tuvieron éxito". "Dadas estas condiciones inseguras, la aeronave no podía despegar, por lo que la tripulación optó por regresar a la terminal y que los dos pasajeros desembarcaran", añadió.

Lia Tuso, experta en seguridad aérea infantil, declaró en la BBC que la decisión de la tripulación de detener el avión fue la correcta, ya que estaban priorizando la seguridad, tanto de los pasajeros del vuelo como la del niño. "Los niños sin sujeción pueden convertirse en proyectiles", asegura Tuso, que lo compara de manera similar con las maletas sin sujeción, que pueden salir disparadas hacia los pasajeros en caso de turbulencias, especialmente durante el despegue y el aterrizaje.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Trump habría usado el Air Force One como señuelo ante una amenaza de asesinato de Irán: salió oculto en un camión de catering

Trump

Publicidad

Mundo

Vídeo: "¡Dios mío, por favor!": El terremoto de Colombia hace temblar unos teleféricos en Cali y desata la angustia de sus pasajeros

Vídeo: "¡Dios mío, por favor!": El terremoto de Colombia hace temblar unos teleféricos en Cali y desata la angustia de sus pasajeros

Imagen de archivo de un avión sin despegar

Cancelan un vuelo en Canadá después de que un niño se negara a usar el cinturón de seguridad

Detienen a una mujer por ocultar droga dentro de un queso para su hijo ingresado en prisión

Detienen a una mujer por ocultar droga dentro de un queso para su hijo ingresado en prisión

Un cachorro de oso polar
Japón

El divertido video de Momota, una cría de oso polar aficionado a los conos de tráfico

El momento en el que casi le cae un muro encima a un joven colombiano
TERREMOTO EN COLOMBIA

VÍDEO: El angustioso momento en el que un edificio se derrumba sobre un joven durante el terremoto en Colombia

El aeropuerto de Leipzig, Alemania
GUERRA HÍBRIDA

EEUU confirma que el dron con explosivos localizado en el aeropuerto de Leipzig era ruso

La inteligencia estadounidense ha confirmado que el origen del dron hallado junto a un avión ucraniano es ruso, y vuelve a poner sobre la mesa una posible amenaza por parte de Vladimir Putin a países de la OTAN para comprobar la cohesión de la Alianza.

Rescate a un bebé en Colombia tras el terremoto.
Terremoto Colombia

Vídeo: Milagroso rescate a un bebé entre los escombros tras el terremoto en Colombia

Este es uno de los rescates que se están produciendo en Colombia tras el terremoto que sacudió al país el pasado lunes.

Terremoto Colombia

¿Por qué se produjo el terremoto de Colombia y qué tiene que ver con el de Venezuela?

Imagen de archivo del ex líder sirio, Bashar Al-Asad

El exdictador Bashar Al-Asad es condenado a muerte en Siria por ser el "máximo responsable" de "crímenes de lesa humanidad"

Imagen de archivo de una ambulancia en un incendio en El Cairo, Egipto

Al menos 5 muertos y 13 heridos por una explosión de una bombona de gas y un incendio en El Cairo, Egipto

Publicidad