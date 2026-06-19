Fernando Portillo, sobre las declaraciones de Zapatero ante el juez: "La califico como insuficiente"

Las declaraciones prestadas por el expresidente Zapatero ante el juez Calama, marcadas por momentos de tensión, interrupciones y cruces de palabras, han generado reacciones en el ámbito jurídico. Tras la difusión de los audios de la comparecencia, el magistrado Fernando Portillo ha analizado en Antena 3 Noticias el desarrollo del interrogatorio, y el alcance de las explicaciones ofrecidas por el exmandatario.

Portillo ha restado excepcionalidad a los momentos de fricción vividos durante la declaración, y los ha encuadrado dentro de la dinámica habitual de una investigación judicial. "Es una declaración habitual que se produce en la sede de instrucción cuando el juez investiga al imputado. Se producen momentos de tensión donde el juez trata de averiguar qué ha pasado, extraer petróleo de las palabras del investigado, y el investigado, conforme a su estrategia de defensa, trata de resistirse o no dar las respuestas que el juez había esperado", ha explicado

"La califico como insuficiente"

Sin embargo, el magistrado ha sido crítico con el contenido de las respuestas ofrecidas por Zapatero. "En cuanto a qué me parece, la califico como insuficiente, en cuanto a los poderosos indicios que se sitúan en torno al expresidente", ha afirmado.

Manu Sánchez le ha preguntado por las diferencias entre los delitos atribuidos a Zapatero y los que también se imputan a sus hijas, y Portillo ha recordado que las calificaciones jurídicas en esta fase del procedimiento son provisionales. "Lo que se está investigando son hechos. Todo está haciéndose, es un procedimiento vivo, y estas calificaciones, que son necesarias para que sepamos de qué hablamos, son provisionales", ha señalado. Además, ha subrayado que, si la causa llegara a juicio, serían las acusaciones quienes determinarían finalmente los delitos que se atribuyan a cada investigado.

Sobre el posible impacto de la declaración del expresidente en la situación procesal de sus hijas y de su secretaria, que posteriormente resultaron imputadas, Portillo considera que la decisión judicial "ya estaba prácticamente tomada" con anterioridad. No obstante, ha apuntado que algunas afirmaciones realizadas por Zapatero podrían dificultar futuras estrategias de defensa.

"Al defender tanto su profesionalidad como el hecho de que tuvieran una actividad real, el expresidente las ha atado mucho más al núcleo de decisión de la sociedad", ha sostenido el magistrado. A su juicio, esas manifestaciones complican la posibilidad de alegar desconocimiento de lo que ocurría en la empresa investigada. "Parece ser que se complica poder decir que no sabían lo que estaba pasando, cuando su propio padre indicó que actuaban con esa profesionalidad y que sí había actividad real", ha sentenciado.

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