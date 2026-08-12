Hallan el torso de una persona envuelto en plástico en un bosque del norte de Alemania

Un cazador ha encontrado el torso de un hombre envuelto en plástico en una zona boscosa del norte de Alemania, concretamente en Glücksburg, cerca de a la frontera con Dinamarca, informó este miércoles la Policía de Flensburgo, en el estado federado de Schleswig-Holstein.

La Fiscalía de Flensburgo y agentes del departamento de homicidios iniciaron las investigaciones esa misma tarde. La Policía parte de la hipótesis de que se trata de un crimen violento. Las circunstancias del hecho, así como la identidad del fallecido, todavía no están esclarecidas. La zona boscosa alrededor del lugar del hallazgo está siendo registrada en busca de nuevas pruebas.

Se desconoce los antecedentes del crimen y la identidad de la persona fallecida. Cerca de 40 agentes registraron la zona boscosa alrededor del lugar del hallazgo. La zona forestal abarca aproximadamente 300 hectáreas. La Policía alerta a los posibles testigos que hayan visto algo, se pongan en contacto con la policía por teléfono al (0461) 48 40 o por correo electrónico a k1.flensburg.bki@polizei.landsh.de.

Otro cadáver en España

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras el avistamiento este lunes de un cadáver en el mar, en aguas de Santa Eulària (Ibiza). De acuerdo con el Instituto Armado, un ciudadano dio la voz de alarma en torno a las 15:00 horas, después de localizar el cuerpo a aproximadamente media milla náutica de la zona conocida como Caló des Gat.

Hacia las 17:00 horas, los buzos del GEAS lograron recuperar el cuerpo, que corresponde a un hombre cuya identidad y procedencia no han podido determinarse al encontrarse sin documentación y en un avanzado estado de descomposición. El varón no llevaba ropa en el momento del hallazgo y fue trasladado al puerto de Ibiza, donde se efectuó el levantamiento del cadáver.