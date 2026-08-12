Vacaciones sobre ruedas para ver el eclipse: una familia viaja en caravana hasta los Dolomitas

Hoy es el eclipse solar y la expectación es máxima. Un fenómeno astronómico que ha conseguido colarse en los planes de vacaciones de muchas familias, que han decidido convertir su viaje de verano en una experiencia todavía más especial.

Es el caso de Alicia, que nos ha enseñado la autocaravana en la que viajará junto a su familia. Un vehículo que durante estos días se ha convertido en su casa y con el que recorrerán algunos de los rincones más espectaculares de España, Italia y Croacia. En total son once los integrantes de esta familia. Once personas que han decidido compartir carretera, kilómetros y aventuras durante sus vacaciones y que han querido poner el broche de oro al viaje con la observación del eclipse solar de hoy.

Según nos ha contado la familia, el lugar elegido para contemplar el fenómeno no podía ser más espectacular: lo harán desde lo más alto de las montañas Dolomitas, en Italia. Un sitio privilegiado desde el que esperan disfrutar de unas vistas únicas y vivir un momento que llevan días preparando.

Y es que para ellos, el eclipse no es simplemente una parada más en el recorrido. Han organizado buena parte del viaje pensando en poder disfrutar de este fenómeno en familia. Han preparado el material necesario para observarlo de forma segura y han elegido cuidadosamente el lugar desde el que seguirán el acontecimiento.

Una forma de viajar que cada vez gana más popularidad: combinar las vacaciones con acontecimientos especiales que convierten el viaje en una experiencia difícil de repetir. Y este eclipse ha disparado el interés por este tipo de escapadas, con familias que han adaptado sus rutas para estar en algunos de los puntos con mejores condiciones de observación.

En el caso de esta familia, el viaje supone además una importante inversión. Alquilar una autocaravana durante 16 días puede rondar entre los 6.000 y los 7.000 euros.

Un viaje pensado al milímetro, con miles de kilómetros por delante y una parada muy especial. Porque después de recorrer España, Italia y Croacia, esta familia tiene claro cuál será el recuerdo que se lleven de estas vacaciones: once personas juntas, en plena naturaleza y con la mirada puesta en el cielo para disfrutar de un eclipse que llevaban meses esperando.

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