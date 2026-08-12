Dos hermanos sobreviven al terremoto de Colombia después de haber perdido a tres familiares en el de Venezuela

Dos hermanos de Venezuela, que sobrevivieron a los terremotos del pasado 24 de junio, han revivido la trágica escena, aunque esta vez en Colombia. En este país, un seísmo de magnitud 7,4 ha dejado más de 200 muertos y más de 1.000 heridos.

Winder y Deivi Delfín, de 15 y 17 años de edad, consiguieron sobrevivir a los dos seísmos registrados en Venezuela en junio y que causaron miles de muertes. Entre los fallecidos, se encontraba su madre, su hermano pequeño y su abuela.

Durante los terremotos en su país natal, el periódico New York Times publicó la complejidad de su búsqueda, la cual duró 26 días.

Tras su rescate, los jóvenes se mudaron a la ciudad colombiana de Cali, puesto que en ese lugar trabaja su padre.

Un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro cercano a la ciudad de Cali volvió a situar a los dos hermanos en el centro del desastre. Poco tiempo después del amanecer, su casa comenzó a temblar y según detalla su padre, salieron corriendo del hogar familiar. Durante horas, permanecieron fuera de la vivienda evitando ingresar de nuevo a la casa y atentos a cualquier réplica.

Posteriormente, confirmaron que los tres habían logrado salir ilesos de la emergencia.

Como ha contado el padre, al principio no encontraba a los dos menores y cuando los encontró aseguró a New York Times que empezó a "llorar porque estaba asustando por lo que había vivido y por lo que habían vivido" sus hijos.

Aunque el terremoto colombiano no dejó lesiones entre los integrantes de la familia, sí revivió temores que continuaban recientes.

Semanas antes del terrible terremoto en Colombia, el padre de los adolescentes había expresado su deseo de brindarles a sus hijos un nuevo comienzo lejos del desastre. Tal y como detalló a New York Times, "estamos fuera en casa, aunque con vida".

Búsqueda contrarreloj entre los escombros

Colombia concentra todos sus esfuerzos en la búsqueda de supervivientes, la atención a los damnificados y la evaluación de los daños tras el terremoto. Las operaciones de búsqueda y rescate continúan especialmente en Cali, donde las autoridades locales contabilizan 95 fallecidos y cientos de heridos.

Uno de esos rescates devolvió la esperanza al barrio Torres del Limonar, donde los rescatistas lograron sacar con vida a Diana Troncoso, una biomédica de 31 años que permaneció atrapada durante horas en un edificio de cuatro pisos que colapsó.

En ese mismo lugar se busca a varias personas más. Los daños se extienden a numerosos municipios del Valle del Cauca. En El Cairo cerca del 80 % de las viviendas colapsaron, según las autoridades regionales, mientras que Dagua registra cientos de casas afectadas y dificultades en los servicios de energía y comunicaciones.