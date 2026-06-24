Los 4 cambios que devolvieron el sentido a la selección española ante Arabia Saudí

España necesitaba una reacción y la tuvo. La goleada ante Arabia Saudí (4-0) no convierte de repente a la selección en la favorita absoluta a ganar el Mundial ni borra todas las dudas generadas tras el empate ante Cabo Verde, pero sí deja una conclusión clara: la Roja ha vuelto a reconocerse.

Porque tan exagerado era hablar de desastre después del debut como empezar ahora a repartir billetes para la final del 19 de julio de Nueva Jersey. Lo que sí hizo España fue recuperar varias de las señas de identidad que habían desaparecido en el primer encuentro. Y eso tiene mucho que ver con las decisiones de Luis de la Fuente.

De la Fuente reconoció su error

Más allá del resultado, la gran noticia fue que el seleccionador entendió lo que había fallado en el estreno. Los cuatro cambios en el once fueron, en cierto modo, una admisión tácita de que el plan inicial no había funcionado. Y no pasa nada por reconocerlo, más bien al contrario: los grandes entrenadores suelen distinguirse precisamente por su capacidad para corregirse.

España necesitaba profundidad, amplitud y, sobre todo, a sus jugadores en sus posiciones naturales. Y eso fue exactamente lo que encontró. Porque si algo demostró el encuentro es que esta selección funciona mucho mejor cuando juega con extremos de verdad, con Pedri en la base del juego y un futbolista como Dani Olmo de mediapunta.

Lamine cambia el equipo

La aparición de Lamine Yamal transformó el ataque español y no fue solo por el gol. En su primera aparición mundialista fue una amenaza constante, cada vez que recibía podía ocurrir algo diferente; Arabia Saudí tuvo que preocuparse por él desde el primer minuto y eso abrió espacios para todos sus compañeros.

Y es que la mejor versión de la selección en los últimos años siempre ha llegado con extremos capaces abrir el campo y generar superioridades. Lamine fue una auténtica bomba y lo hizo una vez más con la Roja. Su gestión posterior también fue inteligente; con el partido prácticamente resuelto, De la Fuente evitó asumir riesgos innecesarios y le dio descanso pensando en lo que viene.

Pedri, donde debe estar

Otro de los cambios fundamentales tuvo nombre propio. Pedri regresó a la base de la jugada, junto a Rodri en el pivote, mirando el fútbol de frente y participando en la organización. Justo donde más influye. El experimento de adelantarle había generado dudas dudas ante Cabo Verde y frente a Arabia Saudí volvió a parecer el futbolista que domina el ritmo de los partidos.

Eso tiene consecuencias directas sobre el resto del equipo. Con Pedri atrás y Dani Olmo entre líneas, España ganó en claridad, apareciendo conexiones que habían desaparecido en el debut. El gran perjudicado fue Fabián Ruiz, no tanto por su rendimiento como por no repetir los cromos en determinadas fases del juego.

Por estado de forma actual esta es la España de Pedri, pero esto es muy largo y ante rivales más físicos quizá volvamos a verle junto a Pedri sobre el terreno de juego. Además, el de Los Palacios te da una verticalidad extra que el canario quizá no tenga.

Oyarzabal, diferencial

Y luego está Mikel Oyarzabal. Hay futbolistas que parecen transformarse cuando se ponen la camiseta de la selección española y el delantero de la Real Sociedad pertenece claramente a ese grupo. Si tuviera tatuajes, fuera de La Masía y le llamáramos 'Oyi' se lo estarían rifando en la Premier.

Firmó un doblete, dio una asistencia y volvió a aparecer donde suelen decidirse estos torneos: dentro del área. El de EIbar tiene una capacidad extraordinaria para detectar espacios, interpretar momentos y aparecer cuando más falta hace. Quizá no siempre sea el jugador más vistoso, pero sí uno de los más eficaces y el engranaje de todo el ataque.

Cambio de actitud

Probablemente sea el aspecto más positivo de todos. España salió al campo con una energía completamente diferente a la mostrada contra Cabo Verde. Se vio desde el minuto uno. Presionó mejor, atacó con más convicción y transmitió una sensación de urgencia que había faltado en el debut.

No es casualidad. Las críticas habían escocido y los jugadores lo reconocieron después. La selección entendió que en un Mundial no basta con presentarse. Hay que competir cada partido como si fuera el último.

Nico Williams, la gran duda

Pero las dudas no han desaparecido. Al menos, no todas. La segunda mitad dejó algunas señales que invitan a la prudencia; con el partido decidido muy pronto, el ritmo bajó considerablemente y España ya no tuvo la misma agresividad. Es normal, pero también impidió sacar demasiadas conclusiones del tramo final.

Además, la unidad B sigue dejando interrogantes abiertos. Nico Williams en particular sigue estando todavía lejos de su mejor versión física y veremos si consigue alcanzar el nivel que mostró durante la Eurocopa conforme avance el torneo.

Álex Baena, no obstante, mejoró notablemente la actuación de Gavi en el duelo del debut, pero si España recupera también al mejor Nico el techo competitivo del equipo se dispara de cara a las eliminatorias.

Uruguay dirá dónde estamos

La victoria sirve para tranquilizar el ambiente, enderezar el rumbo y encarar la última jornada con mucha más confianza. Pero la verdadera medida de esta selección llegará frente a Uruguay, ya que la Celeste se juega la vida tras sus dos empates. La Roja tampoco debería pastelear pues en el horizonte se atisba la Argentina de Messi.

Arabia Saudí, con su bisoñez, permitió a España reencontrarse consigo misma. Ahora toca comprobar si esa mejor versión también aparece cuando el rival sube varios escalones de dificultad.

La buena noticia para Luis de la Fuente es que, después de una semana de ruido, España vuelve a parecerse bastante más a la España que ganó la Eurocopa. Y eso, aunque no sirva para sacar conclusiones, ya es un avance importante. Estamos aquí, estamos de vuelta.

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