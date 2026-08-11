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Terremoto Colombia
Vídeo: Milagroso rescate a un bebé entre los escombros tras el terremoto en Colombia
Este es uno de los rescates que se están produciendo en Colombia tras el terremoto que sacudió al país el pasado lunes.
El devastador terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido el oeste de Colombia el pasado lunes 10 de agosto ha dejado por el momento 132 muertos y al menos 570 heridos.
Actualmente, los servicios de emergencia tratan de encontrar a víctimas que puedan encontrarse bajo los escombros. Rescates como el que se ha llevado a cabo este vídeo.
En la grabación, se aprecian varios hombres gritando: "Ojo con esta. Paren, muchachos". Entonces, se dan cuenta de que una madre tiene en sus brazos a un bebé que aún sigue vivo. "¡La puta!", gritan, mientras cogen al pequeño para ponerlo a salvo.
En la mañana de este martes, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que aún hay 164 españoles desaparecidos tras no haber logrado establecer el contacto con elllos.