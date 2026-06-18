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El padre de Gaspi, el youtuber que murió al estrellarse un helicóptero, rompe su silencio: "Creo que no fue un accidente. Fue un atentado"

El padre del joven youtuber de 23 años, Ricardo Prim, ha detallado que "va a ser muy difícil vivir sin su hijo" y lanza una hipótesis que él mismo baraja sobre las circunstancias de su muerte.

Imagen de 'Gaspi', conocido youtuber argentino fallecido en un accidente múltiple entre dos helicópteros

Imagen de 'Gaspi', conocido youtuber argentino fallecido en un accidente múltiple entre dos helicópteros Instagram: Gaspi

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Alba Gutiérrez
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La conmoción por la muerte de seis personas, entre ellas el cantante estadounidense Oliver Tree y el conocido youtuber Gaspi, permanece en las redes sociales. Las causas de este accidente, que involucró a dos helicópteros y acabó con la vida de seis personas, se desconocen. Por el momento, las autoridades siguen tratando de aclarar lo ocurrido, ya que este choque ha causado muchas incógnitas.

Aunque desde el principio el alcalde de Río de Janeiro aseguró que los pilotos de los dos helicópteros tenían mucha experiencia, salió a la luz una noticia que levantó las sospechas.

Al parecer, el dueño de uno de los helicópteros fue multado el año pasado por, supuestamente, negarse a mostrar documentos contables, libros, información y estadísticas a los agentes de inspección.

"Creo que no fue un accidente. Fue un atentado"

En este sentido, el padre de Gaspi, Ricardo Prim, ha lanzado una hipótesis que él mismo baraja según la información existente. Tal y como ha expresado en 'Clarín', "no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente". Además, afirma que para él "fue un atentado".

"Va a ser muy difícil vivir sin mi hijo sin poder verlo nunca más"

En la entrevista para el medio argentino, su padre recordó todo el tiempo que pasó con su hijo y su trayectoria en redes sociales. Detalló que se siente muy orgulloso de todo lo que consiguió Gaspi y le sorprendió lo querido que era por todos sus seguidores.

Su padre, que trabaja en una librería, confesó que "no iba a ir" a trabajar ese día, pero "la gente viene, llora y me deja flores". Además, afirmó que "en cada abrazo que le dan, siento que me abrazase Gaspi".

El padre del joven youtuber también ha agradecido en dicha entrevista a todos los vecinos el apoyo que la familia está recibiendo y ha confesado que siente que va a ser "muy difícil" vivir sin su hijo sin poder verlo nunca más.

Por último, Ricardo Prim aseguró que su hijo "murió de manera muy injusta" y sostiene que "estaba en su mejor momento".

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