Detienen a una mujer por ocultar droga dentro de un queso para su hijo ingresado en prisión

Una mujer ha sido pillada in fraganti tratando de introducir drogas en la prisión de Matera, en Italia. Según ha indicado la Jefatura de Policía, la mujer iba a acudir a la prisión donde se encuentra encarcelado su hijo para entregarle un paquete. Aunque la madre, de 68 años, aseguraba que se trataba de queso envasado al vacío, su estado de agitación hizo saltar las alarmas de los agentes, que decidieron realizarle un registro personal. En ese momento fue cuando descubrieron que había drogas ocultas dentro del queso, ya divididas en pequeñas dosis.

En total, las autoridades encontraron 185 gramos de hachís y 44 gramos de cocaína, y la operación fue llevada a cabo por el grupo de investigadores del Escuadrón Volante como parte de una operación contra el narcotráfico. La mujer fue detenida en el distrito de Sassi de Matera, en las inmediaciones de la prisión donde estaba ingresado su hijo, y actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario por posesión e intento de suministro de estupefacientes.

Golpe al narcotráfico en Galicia

Mientras tanto, en España, una operación conjunta de la Guardia Civil, el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional ha permitido desarticular una organización internacional dedicada presuntamente a introducir grandes cantidades de cocaína en Galicia utilizando lanchas rápidas y narcosubmarinos.

La investigación atribuye a esta organización la descarga de unos 4.000 kilos de cocaína en el semisumergible que apareció a la deriva en A Costa da Morte en enero de 2025. Muchos de sus miembros fueron detenidos en la madrugada del lunes cuando presuntamente descargaban más de una tonelada de la misma droga en la playa de Arnela, en A Coruña.

El operativo comenzó de madrugada después de que los investigadores tuvieran constancia de la posible llegada de una embarcación cargada de cocaína. Los agentes seguían desde hacía tiempo los pasos de la organización, presuntamente liderada por un histórico narcotraficante gallego y que habría utilizado diferentes puntos de A Costa da Morte para realizar los alijos.

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