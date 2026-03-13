Mueren seis militares de EE.UU. en un avión estrellado en Irak

El Mando Central de Estados Unidos (Centcom) ha confirmado la muerte de los seis ocupantes del avión cisterna militar estadounidense siniestrado al oeste de Irak, que inicialmente solo había reportado el fallecimiento de uno de ellos.

Estados Unidos insiste en que las causas del accidente aún son objeto de investigación. Han negado la posibilidad de un ataque enemigo como razón principal del derribo.

«La aeronave se perdió el 12 de marzo mientras sobrevolaba espacio aéreo aliado durante la Operación Furia Épica. Se están investigando las circunstancias del incidente. Sin embargo, la pérdida de la aeronave no se debió a fuego enemigo ni a fuego amigo», ha señalado el Comando Central estadounidense en un comunicado a través de la red social X.

Por su parte, el Centcom ha detallado que el incidente tuvo lugar en torno a las 14:00 ET (19:00 GMT) del jueves. Asimismo, para hacer llegar la noticia a familiares y allegados, las identidades de los fallecidos no saldrán a la luz hasta pasadas 24 horas.

Por su parte, la Resistencia Islámica en Irak, que está integrada por distintas milicias proiraníes de este país, se ha atribuido el derribo de este avión cisterna, después de que Washington confirmara la "pérdida" de una aeronave de reabastecimiento de combustible al oeste de Irak.

Son cuatro los aviones que ha perdido Estados Unidos durante la guerra actual. Tres de ellos se corresponden con los F-15 que fueron derribados en "un aparente incidente de fuego amigo" sobre Kuwait a inicios de este mes, según informaron las autoridades.

La guerra en Irán se extiende en tiempo y territorios de Oriente Medio. La muerte de los soldados del avión KC-135 eleva la cifra de militares estadounidenses fallecidos a 14 desde el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. Desde el pasado 28 de febrero, siete de los fallecidos se atribuyen de forma directa a los ataques lanzados por Teherán.

Este jueves se cumplen dos semanas del inicio de los ataques aéreos con misiles y drones entre lo distintos países involucrados.

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