Vídeo: "¡Dios mío, por favor!": El terremoto de Colombia hace temblar unos teleféricos en Cali y desata la angustia de sus pasajeros

El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó Colombia hace poco más de 24 horas ha dejado momentos de auténtica angustia. Uno de ellos se vivió en el MIO Cable de Cali, donde varios pasajeros quedaron suspendidos en el aire mientras los vagones se detenían y comenzaban a temblar por la fuerza del seísmo. Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran desde el interior de una de las cabinas cómo el teleférico se balancea mientras sus ocupantes intentan mantener la calma. A varios metros de altura y sin posibilidad de abandonar el vagón, los pasajeros solo podían esperar a que terminara el temblor mientras gritaban: "¡Dios mío, por favor!".

El seísmo sorprendió a la población a las 07:34 horas del lunes, las 14:34 en España. En el caso de los pasajeros del teleférico de Cali, el terremoto les pilló en pleno trayecto y dejó una de las imágenes más angustiosas de la jornada: las cabinas detenidas y moviéndose suspendidas sobre la ciudad, y sus pasajeros santiguándose y encomendando a Dios su protección.

Cali es, junto a Pereira, una de las zonas más golpeadas por el terremoto. La cifra de víctimas continúa aumentando a medida que avanzan las labores de búsqueda. El terremoto deja ya 250 fallecidos y casi 1.500 heridos en Colombia, mientras cientos de personas continúan desaparecidas.

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