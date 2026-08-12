Margarita Robles visita Ceuta 13 días después de la entrada masiva de migrantes mientras miles siguen en la ciudad

La crisis migratoria continúa marcando el día a día de Ceuta 13 días después de la entrada de miles de personas en la ciudad autónoma. Parte de los migrantes permanece en calles y playas mientras busca una vía para llegar hasta la Península o continuar hacia otros puntos de Europa.

En este escenario han aparecido mafias que llegan a pedir hasta 7.000 euros a los migrantes para trasladarlos fuera de Ceuta. Ya se han notificado algunos desplazamientos en lancha y se han producido detenciones relacionadas con estos movimientos.

Mientras tanto, continúa el proceso de identificación de los menores. Las pulseras verdes permiten reconocer a aquellos niños que ya han sido registrados por la Policía y han pasado por un triaje médico. Sin embargo, después de completar estos trámites, muchos regresan a la calle mientras esperan que se les asigne una plaza en un centro de acogida.

Los sanitarios piden refuerzos

La presión también se mantiene sobre los servicios médicos. Muchos menores presentan heridas que requieren curas diarias o han sufrido golpes de calor. Los profesionales aseguran que necesitan más personal para poder atender el volumen de pacientes.

"A diario 300/400 urgencias con los médicos que hay aquí. Ha llegado gente con catanas, están llegando violaciones al hospital", relata uno de los testimonios recogidos sobre la situación sanitaria.

Los vecinos aseguran que esta presión también repercute en la atención al resto de la población. "Tengo a mi hija de 5 años enferma y el único médico que hay está rodeado de tantas enfermedades...", señala una residente.

De cien a unas 400 niñas atendidas

La situación de las niñas continúa siendo uno de los puntos de atención. Vecinos de Ceuta se han organizado para proporcionarles esterillas, mantas y otros recursos mientras permanecen a la espera de una solución. "Están en el suelo, con esterillas y con mantitas que nos traen los vecinos", explica uno de ellos.

Según los testimonios aportados, el número de niñas atendidas ha pasado de alrededor de un centenar a unas 400. Los propios residentes explican que han asumido parte de su cuidado ante los riesgos a los que pueden quedar expuestas. "Pueden ser violadas, vejadas y hemos decidido que esas niñas estén protegidas", afirma uno de los vecinos.

La situación mantiene la preocupación entre parte de la población ceutí. "Esto ni es normalidad ni es nada. Esto es una vergüenza", resume una de las vecinos mientras la ciudad continúa pendiente de la evolución de la crisis.

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