Vídeo: "¿Hay alguien con vida?", el emocionante rescate de Daniela 36 horas después del terremoto en Colombia

Entre toneladas de escombros, los equipos de rescate siguen buscando cualquier señal que permita mantener la esperanza tras el terremoto que sacudió Colombia el pasado lunes: "¿Hay alguien con vida?". La planificación milimétrica y la precisión son esenciales para poder avanzar entre los restos de los edificios sin provocar nuevos derrumbes. En Pereira, los equipos de emergencia llevaban siete horas trabajando para llegar hasta Daniela, que permanecía atrapada desde el terremoto. Por fin consiguieron abrir un acceso. Entre piedras y restos del edificio comenzó entonces a verse una sábana azul: Daniela estaba a punto de salir del túnel en el que había permanecido sepultada durante 36 horas.

Los equipos consiguieron sacarla con vida y trasladarla hasta un hospital, donde se recupera. Un rescate del que también ha hablado el presidente de Colombia, que ha calificado a los bomberos como "héroes de la patria". Y Daniela no ha sido la única. En Cali, después de toda una noche de trabajo, las primeras luces del día permitieron rescatar con vida a Diana, de 31 años. "Se recuperaron dos cadáveres y se rescató a una persona con vida", relataba uno de los rescatistas.

El procedimiento se repite en cada edificio. Cuando uno de los rescatistas levanta el puño, todos guardan silencio. Es entonces cuando las unidades caninas entran para rastrear cada rincón mientras las familias esperan alrededor cualquier buena noticia. En las calles, cientos de voluntarios también trabajan sin descanso. Con picos y formando cadenas humanas, ayudan a retirar los escombros en una carrera contrarreloj en la que cada segundo cuenta.

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