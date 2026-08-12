Donald Trump descarta su candidatura a un tercer mandato: "La ley es muy estricta, aunque hay métodos con los que podría hacerse"

La Enmienda 22de la Constitución estadounidense indica que "ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de presidente más de dos veces". Sin embargo,Donald Trump ha insinuado en varias ocasiones, desde que comenzó su segundo mandato, su intención de postularse a un tercero.

"Hay métodos con los que podría hacerse", declaró al principio de su legislatura. Incluso, daba a entender que era una idea muy popular entre los estadounidenses, "mucha gente quiere que lo haga". Uno de esos métodos sería que JD Vance se presentara como candidato a presidente y, posteriormente, renunciase para entregar el poder al que sería su vicepresidente, Donald Trump.

Una idea que parecía convencer a Trump, quien añadió que "hay otros (métodos) también". Incluso, en la recientemente celebrada cena de corresponsales de la Casa Blanca volvió a bromear sobre la posibilidad de presentarse de nuevo. Pero ahora, el presidente ha dado ahora marcha atrás en esa idea.

"Me encantaría presentarme, pero la ley es muy estricta". Reformar la Constitución requiere una mayoría de dos tercios en la Cámara de Representantes como en el Senado, números que el Partido Republicano de Trump no tiene. Donald Trump, capaz de decir una cosa y la contraria en un período de tiempo muy pequeño, también ha mostrado contradicciones a la hora de pensar en su sucesor en la carrera por la presidencia.

En ocasiones anteriores ha hablado deJD Vance, junto a Marco Rubio. De hecho, se aventuraba a pronosticar una victoria. Sin embargo, hace pocos días,Donald Trump fue nuevamente preguntado por el que sería su sucesor, el vicepresidente JD Vance, tal y como él mismo había defendido. En cambio, esta vez zanjó el tema diciendo que sería genial, pero que era "demasiado pronto para hablar de eso". Las próximas elecciones en Estados Unidos serán en 2028.