Guerra Irán
Estados Unidos ataca Irán "en legítima defensa" después del derribo de un helicóptero Apache
Todavía no se sabe si el helicóptero Apache fue atacado de forma intencionada o se ha tratado de un accidente. Los dos soldados a bordo fueron rescatados con vida.
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Donald Trump ha ordenado atacar objetivos iraníes como respuesta al derribo de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense. El Comando Central de Estados Unidos ha informado de que las fuerzas estadounidenses atacaron sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia iraníes situados cerca del estrecho de Ormuz.
El CENTCOM ha calificado de "proporcional" la respuesta y asegura que que sus tropas permanecen preparadas para responder a nuevas acciones que consideran agresiones por parte de Irán. El Mando Central del Ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo el ataque "con munición de precisión" argumentando que se trata de una acción "en legítima defensa".
Todavía no se sabe si el helicóptero Apache fue atacado de forma intencionada o se ha tratado de un accidente. Los dos soldados a bordo fueron rescatados con vida. Previamente, el presidente de EE.UU. había dicho hasta 37 veces que la paz estaba "muy cerca", pero tras el derribo del Apache el mandatario ya anunció represalias. "Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque".
Irán tampoco se ha quedado de brazos cruzados. La Guardia Revolucionaria iraní dijo que lanzó un ataque con drones contra bases estadounidenses en Baréin. El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó que el Ejército de la República Islámica responderá a cualquier "ataque o amenaza", después de los ataques estadounidenses. "Nuestras poderosas Fuerzas Armadas no dejarán ningún ataque ni amenaza sin respuesta", publicó Araqchí en un mensaje de X. "Dejen nuestra región si quieren estar a salvo", agregó el ministro de Exteriores iraní.
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