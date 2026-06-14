Al menos seis muertos tras una colisión entre dos helicópteros en pleno vuelo

Una colisión entre dos helicópteros este domingo ha dejado al menos seis personas fallecidas. Según fuentes oficiales, los hechos han tenido lugar la mañana de este domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes y, al llegar, los equipos de rescate localizaron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves.

En declaraciones a medios de comunicación, el portavoz del Cuerpo de Bomberos Fabio Contreiras detalló que el accidente aéreo se registró exactamente a las 8:59 hora local (11:59 hora GMT) y que, la sexta víctima fatal fue hallada en el segundo helicóptero, que cayó a unos 100 metros de distancia del primer punto de impacto.

Una de las aeronaves se incendió tras caer dentro de un estacionamiento privado y el fuego destruyó a unos 20 automóviles eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.

Además, el portavoz ha dado a conocer que, debido a la fuerza del impacto en el aire, múltiples piezas y fragmentos de los helicópteros salieron proyectados hacia los edificios residenciales y comerciales aledaños.

Hasta el momento, no se conocen las identidades de las víctimas ni las causas que originaron la colisión, y las unidades de emergencia siguen trabajando en el lugar del siniestro para asegurar la zona.

Al menos cuatro muertos tras estrellarse una avioneta en Croacia

Hace apenas diez días, en una de las zonas turísticas estivales más visitadas de Croacia varias personas murieron tras estrellarse una avioneta, según ha informado la agencia estatal de noticias Hina.

El pasado 4 de junio sobre las 11:15 hora local, la policía recibió una alerta a la que acudieron inmediatamente a una extensión de terreno deshabitada en el límite entre la ciudad de Pula y el municipio de Medulin, en la región de Istria, al noroeste de Croacia, cerca del aeródromo deportivo de la localidad siete bomberos y tres camiones de bomberos del Departamento de Bomberos Públicos de Pula fueron enviados al lugar. Además de tres equipos médicos de emergencia, un equipo médico en helicóptero y miembros del Ministerio del Interior.

"Extraoficialmente, se han reportado cuatro muertos y se sigue buscando a otras dos personas", detalló la emisora regional croata N1, mientras que fuentes del Instituto Regional de Medicina de Emergencia confirmaron al portal de noticias Index que el número de víctimas mortales confirmadas es de cuatro.