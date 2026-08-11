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Terremoto Colombia

Albares asegura que hay 164 españoles desaparecidos tras el terremoto en Colombia

El ministro ha confirmado la cifra en una rueda de prensa desde Ceuta tras reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, para abordar la crisis migratoria del pasado 30 de julio.

Albares advierte sobre 164 españoles desaparecidos tras el terremoto en Colombia, sin constancia de heridos o muertos

Albares advierte sobre 164 españoles desaparecidos por el terremoto en Colombia, sin constancia de muertos | Europa Press

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Alejandro Lorente
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El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha declarado este martes de que unas 164 personas de nacionalidad española se encuentran actualmente "en paradero desconocido" en Colombia tras el terremoto que sacudió al país este lunes 10 de agosto, pero que de momento no ha localizado heridos ni muertos nacionales.

El ministro lo ha confirmado en la rueda de prensa que ha ofrecido en Ceuta tras entrevistarse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, donde ha subrayado que tanto la Embajada española como el Consulado General "están plenamente movilizados a favor de la colonia española" tras un seísmo que ha dejado al menos 132 muertos y más de medio millar de heridos.

El ministro ha indicado que del primer recuento han logrado contactar con todos excepto los 164 desaparecidos y e insta a los españoles que se encuentran en el país o a sus familiares que contacten con la embajada o el consulado para informar de su estado.

"En las redes sociales y en la página web tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como de la embajada y el consulado en Colombia, van a encontrar los teléfonos de emergencia consular tanto allí, en Bogotá, como también en la unidad de crisis que está ya movilizada aquí en el ministerio", ha detallado el jefe de la diplomacia española.

Los terremotos en Venezuela dejaron unos 56 españoles muertos

Además, el ministro ha asegurado que la ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) está a disposición del "pueblo hermano" de Colombia, igual que lo está también en Venezuela, donde ya se han registrado 56 españoles muertos y 136 desaparecidos tras el terremoto de hace unas semanas.

Desde Exteriores se recomienda a los nacionales que permanecen en Colombia seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales y la información y contactos en las redes sociales de la embajada de España y del Consulado General. También recuerdan los teléfonos de emergencia disponibles: +573164733216 y +34910001249.

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