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La instalación de la terraza de un bar en el atrio de una capilla desata la polémica en As Pontes (A Coruña)

Juan Pablo Alonso Rolle, parroco de dicha iglesia, considera que la instalación de esta infraestuctura es un auténtico “atropello” llevado a cabo por un “empresario sin escrúpulos” que actuó “con nocturnidad”.

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La instalación de la terraza de un bar en el atrio de una capillaAntena 3 Noticias

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Patricia Torres
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Desde hace ya una semana en As Pontes (A Coruña) no se habla de otra cosa. Y es que un hostelero ha decidido ubicar la terraza de su cafetería en un lugar poco habitual: el atrio de la capilla de la Virxe do Carme, situada en pleno centro de la localidad.

El párroco, Juan Pablo Alonso Rolle, ha puesto el grito en el cielo. Ha asegurado a Antena 3 Noticias que la instalación de esta infraestructura “en una plaza de uso público y de dominio religioso, junto a un edificio histórico catalogado como Patrimonio por la Xunta de Galicia” es “un atropello”.

Lo tiene claro: “Esto que se vende como dar un servicio es en realidad la ocupación de una empresa privada, cerrando un espacio de dominio eclesiástico y uso público para un negocio particular. Sin licencias, sin pagar impuestos y sin respetar los derechos de las personas que lo quieren utilizar" sentencia.

“Aunque yo le advertí de que no podía montar nada en el atrio – explica el párroco - , este hostelero, con nocturnidad, ha instalado unas mamparas, unos maceteros, una estructura fija, unas mesas… ocupando todo el atrio, contra todas las normativas, y sin dejar sitio para los peatones y los feligreses. No es solo impacto visual, es que molesta para pasar”.

El ayuntamiento ya ha enviado un requerimiento al hostelero

La concejalía de Urbanismo ha ordenado la retirada de la polémica terraza, al menos mientras no se resuelva la solicitud de licencia, en un breve plazo de tiempo: cinco días naturales, tras recibir un escrito del párroco y tramitar una denuncia la Policía Local.

"Después de la presión mediática el ayuntamiento ayer por fin les envió ayer un requerimiento, dándoles cinco días naturales para retirar todo, lo cual yo les agradezco muchísmo” explica Juan Pablo. Y añade: “Yo me movilicé. Les presenté un escrito en el ayuntamiento, y pedí también amparo ante la Dirección General de Patrimonio y a la subdelegación del Gobierno”.

El uso de los atrios: habitual en eventos...pero no así

El uso de los atrios para encuentros sociales es bastante habitual. Pero suele concebirse para eventos puntuales, no para instalaciones fijas.

Juan Pablo lo recalca: “Soy párroco de 24 parroquias. Y yo cedo atrios todas las semanas para poner pulpeiras, para fiestas, para conciertos, para ferias medievales... todas las semanas estoy firmando cesiones y autorizando todo sin problema. Pero aquí el tema es que hay una instalación fija ocupando metros cuadrados para el uso personal de un empresario sin escrúpulos, que además está desprestigiando a los buenos hosteleros que hay en As Pontes”.

¿Qué ocurrirá? ¿Retirará el hostelero la terraza ahora que tiene un requerimiento del ayuntamiento? No tardaremos en saberlo.

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