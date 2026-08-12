A contrarreloj en Colombia: los equipos buscan supervivientes entre los escombros 48 horas después del terremoto

Han pasado 48 horas desde el terremoto que sacudió Colombia y las labores de búsqueda continúan en las zonas afectadas. Rescatistas, vecinos, militares y unidades caninas trabajan entre los edificios derrumbados para localizar cualquier señal de vida mientras avanza el tiempo desde el seísmo.

En Pereira, en el departamento de Risaralda, los equipos retiran placas y restos de construcciones para abrir paso a los perros especializados. El silencio se convierte en una parte del operativo: cualquier ruido procedente de los escombros puede indicar la presencia de una persona atrapada.

"Lo que estamos haciendo en este momento es sacar placas para poder meter el perro para poder investigar si todavía hay gente viva", explica uno de los participantes en las labores.

Los trabajos ya han permitido algunos rescates. En Cali, Diana permaneció durante 16 horas atrapada bajo los restos de un edificio. Los bomberos consiguieron hacerle llegar agua a través de una grieta mientras avanzaban hasta su posición. "Dios está contigo, Diana", le decían antes de conseguir sacarla con vida. Los equipos también han logrado rescatar a un bebé de pocos meses.

Hospitales y carreteras afectados

El terremoto ha dejado daños en las infraestructuras de las zonas golpeadas. Según los datos facilitados, 21 hospitales se han visto afectados y 18 carreteras permanecen bloqueadas, mientras que el aeropuerto también ha sufrido desperfectos.

Unos 180 soldados especializados participan en los operativos junto a los servicios de emergencia. La maquinaria pesada ya trabaja para retirar estructuras y abrir espacios entre los edificios afectados.

La emergencia también ha dejado a numerosas personas sin vivienda. Los damnificados solicitan agua y alimentos mientras comienza a llegar ayuda. Perú ha enviado 12 toneladas de ayuda humanitaria y en Cali se han organizado puntos de recogida para atender a los afectados.

Exteriores intenta localizar a 164 españoles

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se ha desplazado a algunas de las zonas afectadas para evaluar los daños y mostrar su apoyo a la población. El terremoto supone uno de sus primeros retos desde que juró el cargo el pasado viernes.

Entre las personas con las que todavía no se ha podido establecer contacto hay 164 españoles, según los datos comunicados por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Por el momento, no consta que haya ciudadanos españoles entre los fallecidos o heridos.

Mientras continúan las tareas de emergencia, los equipos mantienen la búsqueda entre los escombros. Cada hueco y cada sonido concentran ahora la atención de quienes siguen intentando encontrar supervivientes.

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