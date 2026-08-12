El incendio de Niebla alcanza Sevilla tras quemar 25.000 hectáreas y mantiene a cerca de 800 personas desalojadas

El incendio forestal de Niebla, en Huelva, continúa activo después de alcanzar ya la provincia de Sevilla. Las llamas han recorrido unas 25.000 hectáreas desde que comenzó el fuego el pasado jueves y los equipos de extinción mantienen desplegado un dispositivo formado por más de 600 efectivos.

El avance de las llamas ha obligado a desalojar a cerca de 800 personas, mientras que varios municipios permanecen confinados debido al humo. Las últimas horas, sin embargo, han dejado una mejora de las condiciones del viento que los equipos intentan aprovechar para consolidar el perímetro y evitar que el incendio continúe extendiéndose.

La preocupación sigue presente entre quienes han tenido que abandonar sus viviendas. "Estamos muy desconsolados porque el fuego está arrasando con todo", explica uno de los afectados. En las localidades condicionadas por el humo, otro vecino relata cómo han vivido la situación: "Con mucho miedo, hijo. No se podía salir a la calle, el humo te comía vamos".

Más de 600 efectivos trabajan contra el fuego

El operativo desplegado está formado por 275 efectivos del Infoca, 250 de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 24 del Ejército de Tierra, además de miembros de las Brif de La Iglesuela y Pinofranqueado, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y la Diputación de Sevilla.

Sobre el terreno trabajan también 31 autobombas y 12 buldóceres, además de una Unidad Médica de Incendios Forestales y una Unidad de Meteorología y Transmisiones.

Los trabajos han permitido reducir la propagación del incendio al 25% respecto a hace tres días, según ha informado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. Los esfuerzos se concentran ahora en cerrar las líneas de defensa del flanco norte y en la zona de entrada de Pata del Caballo. El resto del perímetro permanece bajo vigilancia.

La Situación Operativa 2 continúa activada, mientras permanecen los cortes en las carreteras y las medidas preventivas para la población.

Más de 4.000 hectáreas afectadas en Huesca

La lucha contra los incendios continúa también en Las Peñas de Riglos, en Huesca, donde el fuego afecta a unas 4.200 hectáreas y mantiene evacuadas a 440 personas de ocho localidades.

Cerca de 500 efectivos han trabajado durante la jornada para intentar consolidar un perímetro de unos 60 kilómetros. La UME permanece desplegada sobre el terreno, mientras el viento y las temperaturas dificultan las tareas de extinción.

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