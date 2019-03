La mayor asociación de padres francesa promueve una huelga de deberes

"Desde hace tiempo denunciamos los deberes en casa, cuya utilidad nadie ha probado y que no hacen más que acentuar las desigualdades entre los niños que pueden beneficiarse de ayuda y los que no", señaló la Federación de Consejos de Padres de Alumnos en un blog especialmente creado para tal ocasión.

La FCPE criticó el trabajo en casa como una forma de "subcontratación pedagógica" para las familias que genera "conflictos casi diarios" entre los niños y sus padres. "Los niños tienen que mostrar en casa lo que han hecho en clase, no mostrar en clase lo que han hecho en casa", argumentó.

Según la Federación, si los alumnos han entendido la lección en en el colegio, los deberes son una pérdida de tiempo, y si no la han aprendido no lo conseguirán cuando el profesor no está presente.

La FCPE quiere que todos los actores, incluidos los padres, los enseñantes o los directores de los centros, participen en la que denomina como "quincena sin deberes". Se trata de "reflexionar e imaginar otras relaciones familias-escuela y otros medios de comunicación distintos de los deberes y las notas, como lo hacen muchos enseñantes".

En Francia una circular prohíbe desde 1956 encargar deberes escritos a los escolares de primaria, pero en muchos casos no se cumple. Otra de las grandes asociaciones de padres, la PEEP, es favorable a los deberes, y su secretaria general, Myriam Menez, lo justificó porque prepara a los niños a ser autónomos. "Por supuesto, tiene que hacerse con mesura, pero repetir la lección es la mejor forma de aprenderla", argumentó Menez en declaraciones publicadas hoy por "Le Parisien".