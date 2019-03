María es una joven cooperante de 29 años. Estaba comiendo en un restaurante antes de tomar el avión en Nairobi cuando comenzó el asalto. Aterrorizada, intentó huir por una salida de emergencia, pero no pudo escapar.

"Estábamos tumbados en el suelo -cuenta María- porque se oían los disparos y no paraban. Estuve casi dos horas allí. Iban moviéndose de establecimiento en establecimiento y mataban a todo el mundo sin ningún tipo de criterio. Fue terrorífico", ha contado.

Estaba en medio de un fuego cruzado entre los asaltantes y las fuerzas de seguridad. Presa del pánico, se escondió en la cocina de un local. Allí se encerró durante dos horas con unas treinta personas. Pensaron que no iban a poder contarlo.

"La gente hacía llamadas a sus familiares para despedirse, porque la sensación era tener la muerte muy cerca", añade. La pesadilla acabó cuando las fuerzas de seguridad consiguieron sacarles por una puerta de emergencia.

El mismo infierno lo vivió otra española y su hija de once años, que no paraba de llorar, escondidas en un probador durante cuatro horas. "Hubo como dos estruendos -relata-, dos explosiones, y yo me puse encima de mi hija y la cubrí".

A ellas las sacaron por el tejado del edificio. Ya a salvo, madre e hija se recuperan de la terrible experiencia.