Kirchner no menciona la expropiación de YPF y un miembro del Gobierno la desmiente

La presidenta Cristina Fernández no ha hecho referencia en su último discurso -hace solo unas horas- al proyecto de expropiación al que se refieren los medios argentinos. Además, uno de los gobernadores que se ha reunido con ella ha negado que exista ningún documento al respecto. La confusión reinante reinante ha llevado al Gobierno español a lanzar serias advertencias

Argentina guarda silencio y no desvela si tiene o no un plan para nacionalizar YPF, la filial de Repsol en ese país. Esta noche la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se ha reunido con los gobernadores de las provincias petroleras. A la salida un portavoz ha asegurado que todo está en análisis y que no hay un proyecto de ley de expropiación y que no se ha mandado ningún borrador al Congreso como apuntan medios nacionales. Así lo recoge el diario Clarín que incluso avanza datos. Según ese borrador el 50 % de YPF pasaría a depender del gobierno argentino, porcentaje con el que se garantiza su control. La valoración de las acciones la harían instituciones argentinas y la actual dirección de la filial sería disuelta. España no ha tardado en reaccionar. El ministro de Industria, José Manuel Soria asegura que cualquier "gesto de hostilidad" contra empresas de su país será interpretado como un gesto "hacia España" y "trae consigo consecuencias".



Esta expropiación para Repsol supone quedarse sin una filial que le reporta el 25% de su beneficio y la mitad del crudo que extrae en todo el mundo. El conflicto viene de largo, el rey intervio el pasado mes de marzo. Pero en los ultimos días se ha agravado con la retirada de más licencias de explotación.

Argentina se defiende: acusa a Repsol de no cumplir con sus inversiones en el país. Algo que niega la petrolera. Detrás de todo esto está una fuerte crisis de abastecimiento en Argentina y como telón de fondo el yacimeinto 'Vacas muertas', uno de los mayores del mundo que encontró la petrolera española y que garantizaría al país la autosuficiencia energética.

Repsol no ha recibido notificación del Gobierno argentino sobre YPF

Repsol ha señalado que "no ha recibido notificación alguna por parte de las autoridades argentinas" sobre su participada YPF, tras una jornada de rumores por supuestos planes gubernamentales, no confirmados oficialmente, para tomar el control de la compañía.

En un escueto comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Repsol se limita a señalar que no ha recibido noticia alguna del Gobierno de Cristina Fernández.