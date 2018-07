Una joven culturista comparte en internet fotos de su cuerpo antes y después de que le diagnosticaran un cáncer de ovario

QUIERE AYUDAR A OTRAS PERSONAS QUE ESTÁN EN SU SITUACIÓN

"Cuando me diagnosticaron el cáncer de ovario por primera vez me asusté, pero eso pasó rápido. Sabía que no tenía más remedio que luchar. No iba a permitir que el cáncer ganase", así relata su historia Cheyann Shaw una joven de 23 años de Seattle.