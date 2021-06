José Manuel García Margallo sobre Ghali, el Sáhara y Marruecos: "Esto ha amainado pero no ha terminado"

He leído esta mañana la prensa marroquí y coinciden en que Brahim Ghali ha salido con los mismo documentos con los que entró sin precisar más. Yo creo que esto ha amainado pero no ha terminado. Y no ha terminado porque vamos a tener dos acontecimientos importantes en los próximos meses. En primer lugar una sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo que tiene que declarar si el acuerdo con Marruecos sobre productos agrícolas se aplica al territorio del Sáhara, si dice que no se aplica Marruecos tendrá otro motivo de irritación y en los comunicados que han hecho hasta ahora distinguen entre sus relaciones con la Unión Europea que califican de buenas y sus relaciones con España que califican de malas. Otro momento será en noviembre cuando haya que adoptar la resolución de Naciones Unidas sobre el Sáhara. La UE ha dicho que esto se resuelve en Naciones Unidas -como no puede ser de otra manera- pero es obvio que Naciones Unidas no es un organismo marciano y está compuesto por estados y cada uno tiene que manifestar cuál es su opinión sobre esta resolución.

Hay comportamientos bastantes torpes por parte del gobierno español

Y aquí nos encontramos que desde noviembre del año pasado a ahora se ha producido un hecho capital. El reconocimiento de EE.UU. con Trump de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Cosa que han querido confirmar porque va a haber unas operaciones militares que en parte se van a desarrollar en territorio saharaui. En fin, lo que se va a pedir a los países de la Unión es que tomen posiciones. Ha habido ya un incidente con Alemania, retirada de embajadores y suspensión de unos contratos que tenían sobre el Sáhara, porque Marruecos acusa a Alemania de una cierta debilidad en su formulación. Esos dos momentos supongo que van a ser aprovechados por Marruecos para aumentar la presión.

El asunto del avión es muy extraño

La cuestión de fondo aquí es el Sáhara y hay comportamientos bastantes torpes por parte del gobierno español que no ha sabido identificar las señales de indignación que estaban viniendo desde Marruecos, ni leer el contexto internacional que cambia con el reconocimiento de Trump.

En situación tan delicada no hilar muy fino me parece muy raro

El asunto del avión es muy extraño porque en una situación tan delicada y explosisva como la que hemos vivido con acontecimientos insólitos. Las declaraciones de la embajadora de Marruecos -muy cercana al rey porque es hija del médico que salvó la vida a Hassan II- hablando de propósitos inapropiados y precipitación etc son declaraciones de un embajador sobre el ministro de exteriores del país en el que está acreditado no tiene antecedentes. En situación tan delicada no hilar muy fino me parece muy raro que no haya comunicación entre la embajada de Argelia y España diciendo vamos a mandar un avión y estar todos seguros de que la documentación está en regla. Esto no es un avión privado para ir a cazar a Ciudad Real. Lo tendrán que explicar.

José Manuel García-Margallo es eurodiputado del PP y ex ministro de Asuntos Exteriores