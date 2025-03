Última hora del estado de salud del papa Francisco: ha descansado bien toda la noche

El Vaticano, ha informado en su último parte médico que el papa Francisco "descansado bien durante la noche" y se ha despertado "poco después de las 8 horas". El Papa Francisco, de 88 años, cumple hoy 20 días desde que fue ingresado en el hospital Gemelli de Roma el pasado 14 de febrero por una bronquitis con infección polimicrobiana a la que se le sumó una neumonía bilateral.

Se encuentra estable y recibiendo altos flujos de oxigeno

La noche de este pasado martes, informaron que el las condiciones medicas del Santo Padre "se mantuvieron estables" Pero que el pontífice, continuaba recibiendo "altos flujos" de oxígeno y que pasaría la noche recibiendo ventilación mecánica no invasiva, un soporte respiratorio que no necesita de intubación. Además, no presentó fiebre estuvo "en todo momento consciente, colaborando con las terapias y orientado".

Esto viene después de que el lunes sufriera dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda. Según informaron la situación fue estable y "permaneció lúcido en todo momento". "En la jornada de hoy el Santo Padre ha presentado dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda causados por una importante acumulación de mucosidad endobronquial" comunicaban. Estos episodios han causado una nueva crisis de "broncoespasmo", después de la que enfrentó el viernes el pasado viernes.

Tras estos episodios tuvo que recibir dos broncoscopias y tuvieron que aspirarle "las abundantes secreciones" que sufrió debido a la neumonía bilateral. Según aclaró el Vaticano. el pontífice permaneció "siempre alerta, orientado y colaborador". Por el momento el pronostico del santo padre continua siendo "reservado" lo que quiere decir que los médicos no informan la posible evolución de su estado clínico.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com