Joe Biden y Uber se alían para favorecer la vacunación contra el coronavirus en Estados Unidos

El presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, se ha aliado junto a las empresas de transportes Lyft y Uber para incentivar la vacunación contra la COVID-19 en el país.

De esta manera, ofrecerán viajes gratuitos a los centros de vacunación, independientemente de dónde viven los usuarios o su nivel económico. El objetivo es aumentar el ritmo de vacunación de cara al próximo 4 de julio, fecha prevista por el gobierno para alcanzar el 70% de la población vacunada, la denominada "inmunidad de rebaño".

Biden no quiere que el transporte "sea una barrera". Por ello, los estadounidenses podrán trasladarse a los puntos de vacunación de manera gratuita. Ambas empresas ya ofrecían sus servicios gratis, pero no en todos los estados y los usuarios debían justificar el que no podían pagar el traslado o si su seguro no lo cubría.

Vacunación en grandes universidades e iglesias

Joe Biden también ha anunciado un acuerdo con farmacias del país para instalar puntos de vacunación en las grandes universidades y así poder inocular las dosis contra la COVID-19 a los alumnos y empleados de la universidad a lo largo de estos meses.

Los estados van a recibir además fondos adicionales, aunque Biden no ha concretado la cuantía de la ayuda, para que puedan establecer puntos vacunación en localizaciones temporales, como iglesias o lugares de trabajo, por ejemplo.

El 13% se niega a vacunarse

Actualmente, el 13% de la población se niega a vacunarse, según las encuestas de la organización sin ánimo de lucro Kaiser Family Foundation (KFF). Ese porcentaje es incluso mayor entre los republicanos (20%) y llega hasta el 35% entre los hombres blancos conservadores que viven en zonas rurales.

Por ello, se toman estas medidas forman parte de la nueva estrategia de inmunización de la población centrada en la acción local, basada en dos ejes: eliminar los obstáculos de vacunación, como en este caso el transporte, y aprovechar los líderes cercanos a los reacios a vacunarse, como los religiosos, médicos o farmacéuticos.