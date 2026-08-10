Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Inmigración

Italia y Dinamarca reclaman centros de repatriación fuera de Europa: "No aceptamos la inmigración descontrolada"

Meloni y Frederiksen defienden una política migratoria más estricta y reclaman "soluciones innovadoras"

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y la primera ministra del Reino de Dinamarca, Mette Frederiksen

Italia y Dinamarca reclaman centros de repatriación fuera de Europa: "No aceptamos la inmigración descontrolada" | Europa Press

Publicidad

Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

Este lunes la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, han un comunicado conjunto en el que defendieron una política migratoria más estricta y reclamaron la creación de centros de repatriación en terceros países.

"Entendemos que muchos puedan cuestionar nuestra colaboración", reconocieron ambas dirigentes en el texto, difundido a través de las redes sociales de Meloni. Las dos políticas pertenecen a corrientes ideológicas diferentes, sin embargo, aseguraron que comparten un objetivo común, el de "defender Europa".

Meloni y Frederiksen afirmaron que no aceptan "la inmigración descontrolada a Europa" y señalaron que han impulsado medidas estrictas tanto en sus respectivos países como en el conjunto de la Unión Europea.

Consecuencias inmigración

En el comunicado también mencionaron las consecuencias que, según ellas, tiene la inmigración irregular en las sociedades europeas. "Nadie puede negar las consecuencias negativas de la inmigración ilegal en nuestras sociedades: aumento de los índices de delincuencia, creciente presión sobre los servicios públicos y erosión de la confianza pública".

Las mandatarias añadieron que la situación es preocupante cuando personas que no tienen derecho a permanecer en el país cometen delitos violentos, participan en el tráfico de drogas o son responsables de casos de violencia sexual.

Más centros de repatriación

En esta línea, defendieron que los gobiernos deben ofrecer "respuestas concretas a los ciudadanos", especialmente a los sectores más vulnerables, y garantizar una mayor seguridad para las comunidades. Entre sus propuestas se encuentra la creación de "centros de repatriación en terceros países".

Italia ya ha impulsado un proyecto de este tipo en Albania y, según explicaron, ahora estudia extender iniciativas similares a algunos países africanos. La propuesta busca gestionar fuera de Europa los procedimientos relacionados con personas cuya expulsión ha sido ordenada.

En el comunicado también subrayan que el respeto a las leyes debe estar unido al respeto por "los valores europeos". Las primeras ministras aclararon que este principio debe aplicarse tanto a los inmigrantes en situación irregular como a los millones de ciudadanos extranjeros que residen legalmente en Italia, Dinamarca y otros países europeos.

Asimismo, ambas destacaron su orgullo por el patrimonio cultural cristiano de Europa y defendieron su protección: "Esperamos que quienes vengan a nuestros países y elijan Europa como su hogar respeten nuestros valores".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Al menos dos muertos y 13 heridos tras la explosión de una bomba en un minibús cerca de Damasco

Vehículo afectado

Publicidad

Mundo

China activa la alerta máxima y evacúa a un millón de personas por el tifón Dolphin

China activa la alerta máxima y evacúa a un millón de personas por el tifón Dolphin

Policía en el instituto tailandés

La Policía vincula al autor del tiroteo en una escuela deTailandia con el consumo de contenido violento en redes sociales

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y la primera ministra del Reino de Dinamarca, Mette Frederiksen

Italia y Dinamarca reclaman centros de repatriación fuera de Europa: "No aceptamos la inmigración descontrolada"

Imagen de archivo de una pistola
Tiroteo Berlín

Matan a tiros a un hombre en el centro de Berlín

Ataque de Ucrania a una refinería local rusa.
Rusia Ucrania

Al menos 12 muertos tras un ataque ucraniano a una refinería en Rusia

Las primeras imágenes de Mojtaba Jamenei desde el inicio de la guerra.
Guerra Irán

Vídeo: Irán publica por primera vez las imágenes de Mojtaba Jamenei, su nuevo líder desde el inicio de la guerra

El contenido de grabación podría remontarse a un momento previo a la guerra entre Irán y EE.UU.

Enormes olas provocadas por fuertes vientos en la ciudad de Yuhuan, provincia de Zhejiang, en el este de China
China

Al menos 1,6 millones de evacuados y miles de vuelos cancelados en China tras la llegada del tifón Dolphin

Las autoridades locales han pedido a los ciudadanos que no salgan de casa y a los negocios han recibido órdenes de no contar como ausentes a los empleados que no puedan acudir a sus puestos.

Nuevos objetivos de Ucrania para golpear a Rusia: refinerías y gasolineras

Nuevos objetivos de Ucrania para golpear a Rusia: refinerías y gasolineras

Joe Biden

El hijo de Joe Biden revela que el cáncer de su padre es "muy doloroso" y "debilitante"

Bomberos trabajan en el lugar donde ocurrió el accidente de un helicóptero este sábado, en el Bosque de Tijuca, en Río de Janeiro

Cuatro muertos al estrellarse un helicóptero en una zona boscosa

Publicidad