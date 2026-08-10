Italia y Dinamarca reclaman centros de repatriación fuera de Europa: "No aceptamos la inmigración descontrolada"

Este lunes la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, han un comunicado conjunto en el que defendieron una política migratoria más estricta y reclamaron la creación de centros de repatriación en terceros países.

"Entendemos que muchos puedan cuestionar nuestra colaboración", reconocieron ambas dirigentes en el texto, difundido a través de las redes sociales de Meloni. Las dos políticas pertenecen a corrientes ideológicas diferentes, sin embargo, aseguraron que comparten un objetivo común, el de "defender Europa".

Meloni y Frederiksen afirmaron que no aceptan "la inmigración descontrolada a Europa" y señalaron que han impulsado medidas estrictas tanto en sus respectivos países como en el conjunto de la Unión Europea.

Consecuencias inmigración

En el comunicado también mencionaron las consecuencias que, según ellas, tiene la inmigración irregular en las sociedades europeas. "Nadie puede negar las consecuencias negativas de la inmigración ilegal en nuestras sociedades: aumento de los índices de delincuencia, creciente presión sobre los servicios públicos y erosión de la confianza pública".

Las mandatarias añadieron que la situación es preocupante cuando personas que no tienen derecho a permanecer en el país cometen delitos violentos, participan en el tráfico de drogas o son responsables de casos de violencia sexual.

Más centros de repatriación

En esta línea, defendieron que los gobiernos deben ofrecer "respuestas concretas a los ciudadanos", especialmente a los sectores más vulnerables, y garantizar una mayor seguridad para las comunidades. Entre sus propuestas se encuentra la creación de "centros de repatriación en terceros países".

Italia ya ha impulsado un proyecto de este tipo en Albania y, según explicaron, ahora estudia extender iniciativas similares a algunos países africanos. La propuesta busca gestionar fuera de Europa los procedimientos relacionados con personas cuya expulsión ha sido ordenada.

En el comunicado también subrayan que el respeto a las leyes debe estar unido al respeto por "los valores europeos". Las primeras ministras aclararon que este principio debe aplicarse tanto a los inmigrantes en situación irregular como a los millones de ciudadanos extranjeros que residen legalmente en Italia, Dinamarca y otros países europeos.

Asimismo, ambas destacaron su orgullo por el patrimonio cultural cristiano de Europa y defendieron su protección: "Esperamos que quienes vengan a nuestros países y elijan Europa como su hogar respeten nuestros valores".

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