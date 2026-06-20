Estados Unidos cree que Israel mantendrá el pulso pese al duro tono de Trump

En las últimas horas, Israel ha seguido bombardeando posiciones de Hizbolá, en el sur del Líbano. Una situación curiosa ya que la milicia es aliada de Irán y Benjamin Netanyahu sabe que esos ataques podrían hacer descarrilar el acuerdo entre Washington y Teherán.

Esa misma es la advertencia de los servicios de inteligencia de EEUU, que creen que -pese a las duras palabras de Donald Trump- Israel mantendrá el pulso.

El cálculo que las agencias de inteligencia le han pasado a Donald Trump no es ningún secreto ya que se le recuerda que tanto la paz con Irán, como retirarse del Líbano, le puede costar a Netanyahu las elecciones que se celebrarán este año en Israel.

No está tan claro que Israel acepte el acuerdo

Por otra parte, tampoco se olvida que las guerrillas de Hizbulá no son unos niños de la caridad, y que por sus amenazas decenas de miles de israelíes continúan desplazados de sus hogares en el norte del país. Parece que la conclusión a día de hoy es que no está nada claro que Israel vaya a aceptar el acuerdo por más que Trump, ahora con Israel y antes con Irán, insista en que las cosas se harán como él indique.

Donald Trump saca pecho de su acuerdo con Irán para alcanzar la paz en Oriente Próximo: "Los barcos están saliendo del estrecho de Ormuz como nunca antes se había visto", dice Trump, quien ha estado jugando al gato y al ratón durante los últimos meses: "Tenemos 60 días para llegar a un acuerdo. De lo contrario, haremos cosas que no les gustarán...".

Así lo firmaba en el Palacio de Versalles este miércoles, pero la ceremonia de firma con la que comenzaría una nueva fase de negociaciones y que tendría lugar este fin de semana en Suiza ha sido aplazada. Irán exige que EEUU ponga límites a Israel, mientras el presidente estadounidense asegura que Israel está a su disposición: "Me tienen mucho respeto. Y hacen lo que les digo", dijo Trump.

Netanyahu y Trump se la 'juegan' en las urnas

La realidad es que el país continúa bombardeando el sur de Líbano y parece que no le interesa la paz. Además, en otoño se la juegan los dos en las urnas con elecciones nacionales en Israel y las de medio mandato en Estados Unidos. Habrá que ver quien gana este pulso.

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