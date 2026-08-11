Trump habría usado el Air Force One como señuelo ante una amenaza de asesinato de Irán: salió oculto en un camión de catering

Donald Trump habría recurrido a una operación de seguridad para abandonar Turquía después de la cumbre de la OTAN del pasado 8 de julio. Según ha desvelado 'The Washington Post', el presidente de Estados Unidos habría fingido subir al Air Force One ante la existencia de una amenaza de asesinato procedente de Irán.

Las imágenes de aquel día mostraron a Trump aparentemente accediendo al avión presidencial. Sin embargo, de acuerdo con la información publicada por el diario estadounidense, todo formaba parte de una estrategia diseñada por su equipo de seguridad para proteger al presidente.

El Air Force One habría funcionado como señuelo mientras Trump abandonaba el aeropuerto por otra vía.

Un traslado secreto hasta otro avión

Según 'The Washington Post', el avión presidencial despegó de Turquía con la prensa acreditada que viaja habitualmente a bordo, pero sin Trump.

El presidente habría sido trasladado a escondidas dentro de un camión de catering del aeropuerto hasta otro punto de las instalaciones. Allí le esperaba un avión militar que posteriormente le llevó hasta Inglaterra.

Mientras tanto, el Air Force One continuó su recorrido como señuelo. Ambos aparatos llegaron prácticamente al mismo tiempo a territorio británico.

Una vez en una zona considerada segura, Trump se habría incorporado de nuevo al avión presidencial para continuar el viaje de regreso a Estados Unidos.

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