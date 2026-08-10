Terremoto
El terremoto de magnitud 7,4 en Colombia deja un balance provisional de 111 muertos, 87 heridos y mas de medio centenar de edificios se han venido abajo
El seísmo ha tenido su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y se ha sentido en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y Manizales.
Publicidad
Un terremoto de magnitud 7,4 ha sacudido este lunes gran parte de Colombia y ha dejado al menos 111 muertos, numerosas personas heridas y daños materiales en diferentes puntos del país. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) situó el epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la costa del Pacífico.
El Gobierno colombiano declaró este lunes la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7,4 que ha causado al menos 111 muertos en el país. La mayor cantidad de fallecidos se registra en el departamento de Risaralda, donde hay 40 muertos, seguido por 27 en el Valle del Cauca y nueve en el Chocó, epicento del terremoto, señaló la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) en un comunicado.
El movimiento sísmico se ha producido a las 07:34 hora local, con una profundidad de 96 kilómetros. El SGC informó en un primer momento de una magnitud de 6,7, aunque posteriormente elevó la cifra hasta 7,4. Por su parte, el Instituto Geofísico de Ecuador revisó el mismo evento y le atribuye una magnitud de 7,6 y una profundidad de 81,6 kilómetro.
Más de 60 edificios han colapsado
También ha provocado daños materiales en varios puntos de Cali, ciudad que hace tres días acogió la investidura del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella. El seísmo, con epicentro en la zona del Pacífico, ha afectado a distintas edificaciones.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado que viajará a Pereira, una de las ciudades afectadas, para acompañar a los damnificados. "He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados", ha comunicado en X. "No están solos. El Estado está presente y actuando", ha añadido De la Espriella, que asumió la Presidencia hace tres días.
El Consulado de España facilita líneas de teléfono
El Consulado General de España en Bogotá ha facilitado a través de redes sociales la línea de teléfono 123 para emergencias, así como el teléfono de emergencia consular (+57 316 4733216, solo para españoles) y el correo del Consulado (cog.bogota@maec.es). Para España, este es el teléfono: +34 910001249. El terremoto se ha producido cerca de la localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, en el noroeste de Colombia.
Heridos y edificios afectados
Una de las zonas con mayores consecuencias ha sido el departamento del Chocó. Su gobernadora, Nubia Carolina Córdoba, ha confirmado la existencia de heridos y daños en Quibdó. "Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones", ha señalado.
En Pereira, varias construcciones han sufrido daños estructurales y algunas se han derrumbado parcialmente. Entre los edificios afectados se encuentra el aeropuerto de la ciudad. En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán ha indicado que hasta el momento "no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios".
Al menos seis aeropuertos han registrado daños tras el seísmo. Las terminales afectadas se encuentran en Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. "Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura", ha comunicado Aerocivil. El terremoto ha provocado afectaciones en distintas ciudades del oeste y el centro del país, mientras continúa la evaluación de los daños.
Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: No se tiene constancia de víctimas españolas
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación no tiene constancia de víctimas españolas en el terremoto que sacudió este martes buena parte del territorio de Colombia, y habilitó dos números de teléfono de emergencia para información de afectados.
Fuentes de Exteriores informaron de que la embajada de España en Colombia y el Consulado General, junto con la Red de consulados honorarios, están "plenamente activados y siguiendo la situación". Aunque "por el momento" no se tiene constancia de españoles afectados, Exteriores recomendó a todos los ciudadanos españoles en ese país "seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales y la información y contactos en las redes sociales de la embajada de España y del Consulado General".
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: El Banco de Alimentos de Bogotá se suma a la atención por la emergencia
El Banco de Alimentos de Bogotá ha habilitado este lunes sus servicios para atender la emergencia causada por el terremoto de magnitud 7,4 que ha afectado al occidente del país. La entidad ha activado sus canales para recibir donaciones a través de su página, www.bancodealimentos.org.co, y también a través de la plataforma Bre-B con el número 0091677852.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: El aeropuerto de Cali vuelve a operar
El Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón que sirve a la ciudad de Cali ha vuelto a operar la tarde de este lunes, después del terremoto que sacudió a primera hora el oeste de Colombia.
El presidente Abelardo de la Espriella ha recordado que en el reporte del Gobierno nacional de las 12.30, hora local, había siete aeropuertos afectados, seis de ellos en sus edificaciones y uno en edificaciones y pista. Ninguno de ellos es el de Cali, la tercera ciudad más poblada del país, que ya ha retomado sus operaciones.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: Colombia abre seis puntos de donación para las víctimas del terremoto
Bogotá ha abierto seis puntos de acopio para recibir donaciones para las ciudades más afectadas por el terremoto. "Se necesita: agua potable, cobijas, mantas, colchonetas, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y suministros de primeros auxilios", ha informado en redes sociales el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: La izquierda del Pacto Histórico se solidariza con las víctimas: donarán parte de su salario a al Cruz Roja
El expresidente Gustavo Petro llamó a que su partido, Pacto Histórico, se solidarice con las víctimas del terremoto, y la bancada rápidamente publicó un comunicado en el que anuncian: que convertirán su sede en Bogotá en un centro de acopio; que las redes sociales de sus congresistas compartirán información relevante; que donarán parte de su salario a la Cruz Roja.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: Portugal traslada sus condolencias tras confirmarse 111 muertos
El presidente de Portugal, António José Seguro, transmitió este lunes sus condolencias y solidaridad a Colombia tras el terremoto de magnitud de 7,4 que sacudió hoy gran parte del país latinoamericano y que ha dejado al menos 111 fallecidos.
"En su nombre personal y en nombre del pueblo portugués, el Presidente de la República manifiesta su solidaridad con el pueblo colombiano, presentando sentidas condolencias a las familias de las víctimas y transmitiendo el deseo de una rápida recuperación a todos los heridos", escribió su gabinete en un comunicado.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: El relato de una madre buscando entre los escombros a su hijo
Apenas pasó el terremoto, Mariela García agarró su motocicleta y salió a buscar a su hijo Juan Pablo Arango, estudiante de último año de la Universidad Santiago de Cali, y tras llamarlo varias veces sin obtener respuesta, una corazonada la llevó hasta una vivienda convertida en escombros, frente a la que encontró estacionado el automóvil del joven.
"Tenía una corazonada muy fuerte. No sabía qué pasaba, pero tenía que venir a buscarlo. Algo dentro de mí me decía que tenía que venir. Solo encontré su carro parqueado afuera de esta casa", relató Mariela a EFE mientras esperaba noticias sobre Juan Pablo, que está a punto de terminar sus estudios y convertirse en odontólogo.
Desde entonces, la madre permanece junto a los restos de la casa, que varios universitarios comparten como residencia, y donde vecinos y organismos de socorro remueven ladrillos, piedras y materiales de la estructura en busca de su hijo y de otros jóvenes que, según las familias, podrían encontrarse atrapados bajo los escombros tras el terremoto de magnitud 7,4 que ha causado al menos 111 muertos en varias partes de Colombia. "Mi hijo es mi orgullo.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: El Real Madrid expresa su apoyo a los colombianos
El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva expresaron este lunes sus condolencias a los familiares de los fallecidos y a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el territorio y ha causado la muerte, hasta el momento, de más de 110 personas.
"Desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño", señaló el club blanco en un comunicado oficial.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: República Dominicana expresa su apoyo tras lo ocurrido
El Gobierno de República Dominicana expresó este lunes su solidaridad con el pueblo y las autoridades de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que ha afectado a gran parte de ese país, y lamentó las víctimas y los daños ocasionados. "Lamentamos profundamente las víctimas y los daños ocasionados, y seguimos de cerca la evolución de esta situación", indicó la Cancilleria dominicana en un mensaje en su cuenta de la red social X.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: Sánchez expresa su solidaridad con Colombia tras el terremoto: "España está con Colombia"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó este lunes su "cariño y solidaridad" con el pueblo colombiano tras el terremoto que ha golpeado el país y trasladó su apoyo a las víctimas, sus familias y todas las personas afectadas. "España está con Colombia en estos momentos tan difíciles", afirmó en un mensaje publicado en redes sociales.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: Colombia ofrece datos sobre una reducción de electricidad y posibles cortes
En redes sociales, el Ministerio de Energía de Colombia anuncia el descenso en un 18% de la electricidad en el país a consecuencia del terremoto de 7,4.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: Macron expresa su apoyo desde Francia
El presidente francés, Emmanuel Macron, transmitió sus condolencias al pueblo colombiano, golpeado este lunes por un terremoto de magnitud 7,4 que ha causado al menos 111 muertos, al tiempo que ofreció su ayuda al Gobierno de ese país.
"Frente al terrible seísmo que ha golpeado Colombia, envío, en nombre de Francia, mis afecto más sincero al pueblo colombiano", escribió Macron en la red social X. El presidente francés envió sus condolencias "a las víctimas, a sus familiares, a los heridos y a todos los afectados por esta catástrofe".
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: Illa traslada el "apoyo y solidaridad" de Cataluña con Colombia tras el terremoto
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha trasladado el "apoyo y solidaridad de Cataluña con el pueblo colombiano" tras el terremoto de 7,4 en la escala de Richter que ha sacudido el noroeste del país, con epicentro cerca de la localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. "Muy pendiente del fuerte seísmo que ha afectado a varias regiones de Colombia", ha escrito en un mensaje en 'X' este lunes por la tarde
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: El presidente Abelardo De La Espriella envía un nuevo mensaje a los colombianos.
"Ante la emergencia, el Estado responde: unidos, coordinados y en acción para proteger la vida de los colombianos. Estoy al frente de la situación. Me duele profundamente lo que están viviendo las familias y las regiones afectadas. Colombia está unida y saldremos adelante juntos", dijo el mandatario.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: La ONU se declara lista para ayudar en la atención al terremoto de Colombia
La Organización de Naciones Unidas afirmó este lunes que está preparada para ayudar en lo que haga falta a Colombia tras el terremoto en el oeste del país, que se sintió también en Panamá, Ecuador y Venezuela. "La conectividad en las zonas rurales se ha visto limitada y todavía no tenemos información sobre las víctimas y los impactos, pero hemos recibido informes de daños estructurales, incluyendo viviendas derrumbadas, en varias localidades", dijo Farhan Haq, el portavoz del secretario general, en su rueda de prensa diaria. "Estamos listos para ayudar como sea necesario", declaró.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: Se confirman 111 muertos
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella confirma que han muerto 111 personas y al menos 61 edificios se han venido abajo tras el seísmo de 7,4 que ha afectado al país
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: Informan de un colapso de un hospital en El Águila con varias personas atrapadas
Las autoridades han informado de que en la localidad de El Águila ha colapsado un hospital, dejando atrapadas al menos a cinco personas, tres adultos y dos niños, mientras que en la ciudad de El Cairo se han registrado daños en "cerca" del 80% de los edificios.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: Cuba expresa sus condolencias tras el potente terremoto
El Gobierno de Cuba expresó sus "sentidas condolencias" y "solidaridad" a Colombia tras el potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes gran parte del país, con un saldo preliminar de al menos 77 fallecidos.
"Expresamos sentidas condolencias al pueblo y al Gobierno de Colombia, ante la pérdida de vidas humanas, heridos y graves daños ocasionados por el sismo de gran magnitud que tuvo lugar en el departamento del Chocó", escribió el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, en redes sociales.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: 82 muertos tras la última actualización
Al menos 82 personas perdieron la vida tras el potente terremoto que sacudió el oeste de Colombia en la madrugada del lunes, derribando edificios en varias ciudades y dejando a otras personas atrapadas entre los escombros.
El seísmo se produjo apenas unos días después de que Abelardo De La Espriella tomara posesión como presidente, lo que sumió al nuevo Gobierno en su primera gran crisis, con el recuerdo aún fresco de los devastadores terremotos gemelos que azotaron la vecina Venezuela en junio.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: Pocas noticias desde el epicentro del terremoto en San José del Palmar
Las comunicaciones no se han restablecido del todo con el pequeño pueblo que fue epicentro del terremoto, San José del Palmar. Caracol Noticias informa que 10 casas colapsaron, y el alcalde logró hablar brevemente con Caracol Radio.
"Fue demasiado fuerte y largo. Hay muchos daños materiales, viviendas agrietadas, pero gracias a Dios no hubo pérdidas de vidas humanas o heridos", dijo el mandatario, León Fabio Marín. También pidió ayuda económica al gobierno central para atender la emergencia. "Somos un municipio demasiado pobre y donde los recursos son muy pocos. Del fondo de la UNGRD tengo 32 millones de pesos (10 mil dólares); no tenemos cómo asumir esto, pero toca mirar", asegura el mandatario.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: El Consulado de España en Colombia, en contacto con consulados honorarios para conocer los afectados por el terremoto
El Consulado de España en Colombia está haciendo seguimiento del terremoto que ha sacudido el país este lunes y en contacto con los consulados honorarios de la zona para conocer si hay algún español afectado por el temblor de magnitud 7,4 en la escala de Ritcher que ha dejado al menos 77 muertos, según las autoridades colombianas.
"El Consulado está al tanto de la situación y haciendo seguimiento de la misma", han trasladado fuentes del Ministerio de Exteriores a Europa Press. El Consulado General de España en Bogotá ha facilitado a través de redes sociales la línea de teléfono "123" para emergencias así como el teléfono de emergencia consular (+57 316 4733216, solo para españoles) y el correo del Consulado (cog.bogota@maec.es).
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: Fernando Clavijo muestra su apoyo a las víctimas del terremoto
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado este lunes su solidaridad con las víctimas del terremoto de 7,4 de magnitud que ha sufrido Colombia, al tiempo que ha deseado que las tareas de rescate consigan recuperar de los escombros al mayor número de personas con vida posible.
En un mensaje en la red social X, Clavijo ha recordado que este país sudamericano cuenta con "estrechos lazos sociales y culturales" con el archipiélago canario y que allí residen "miles de compatriotas".
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: Italia muestra su solidaridad con el pueblo colombiano
El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, expresó este lunes su "más sincera solidaridad" con el pueblo colombiano tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el territorio y ha causado la muerte de al menos 77 personas.
"Expreso, también en nombre del Gobierno italiano, mi más sincera solidaridad con toda la población colombiana en este momento de gran dolor", manifestó Tajani a través de un mensaje en su cuenta de la red social X.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: Brasil ofrece su ayuda a Colombia
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha ofrecido la ayuda de su país para atender la emergencia vivida en Colombia. “Estamos a disposición para dar el apoyo necesario”, ha declarado en X. “En nombre del pueblo brasileño, manifiesto mi solidaridad al pueblo colombiano, especialmente a las familias de las víctimas y a todos los afectados por los temblores”, ha expresado.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: Venezuela ofrece rescatistas y ayuda humanitaria a Colombia
Venezuela ofreció a Colombia el envío de rescatistas y de ayuda humanitaria tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido la mañana de este lunes en ese país que causó la muerte de al menos 77 personas.
"El Gobierno venezolano, a través de los mecanismos de cooperación bilateral y de los organismos de protección civil, pone a disposición del Gobierno colombiano el envío de grupo de rescatistas y de ayuda humanitaria necesaria dentro del marco del respeto pleno a su soberanía y autodeterminación", señaló un comunicado oficial de la república venezolana.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: Panamá muestra su apoyo a Colombia
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ofreció este lunes a Colombia su colaboración en lo que se requiera tras el terremoto de magnitud 7,4 que asoló ese país causando al menos 77 muertos, heridos y destrucción en varias ciudades del oeste y el centro del territorio.
"Nuestra solidaridad con Colombia. En lo que se requiera estamos dispuestos a colaborar dentro de nuestra capacidad. Ánimo a todos", escribió el gobernante panameño en su cuenta de X. El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la región del Pacífico, aunque la zona cafetera del centro del país fue una de las más afectadas por el sismo.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: Bolivia se une a las muestras de apoyo tras lo ocurrido
El Gobierno de Bolivia expresó este lunes su "profunda solidaridad" a Colombia por el terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado hasta el momento al menos 77 personas fallecidas y manifestó su disposición de brindar apoyo "que pueda contribuir a la atención de esta emergencia".
"Bolivia lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y expresa sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas, así como sus deseos de pronta recuperación a las personas heridas y su solidaridad con las comunidades afectadas", manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: Colombia decreta el estado de desastre nacional
El Gobierno colombiano declaró este lunes la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7,4 que ha causado al menos 77 muertos en el país. La mayor cantidad de fallecidos se registra en el departamento de Risaralda, donde hay 40 muertos, seguido por 27 en el Valle del Cauca y cuatro en el Chocó, epicento del terremoto, señaló la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) en un comunicado.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: Chile comunica "todo su apoyo" a Colombia
El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció este lunes su apoyo a Colombia tras el terremoto de 7,4 grados que sacudió a gran parte del país y dejó al menos 77 muertos.
"Toda nuestra solidaridad con el pueblo colombiano tras el fuerte terremoto que afectó al occidente del país. Chile conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos. Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite", publicó el mandatario chileno a través de su cuenta en X.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: Zelenski se une a las muestras de apoyo a Colombia
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó este lunes su solidaridad con Colombia por el terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado al menos 77 muertos en el centro del país. "Nuestras condolencias a las familias de aquellos que han perdido sus vidas y a todos los afectados.
Toda pérdida de vida es trágica", escribió en sus redes sociales tras señalar que el seísmo también ha afectado a Ecuador y que todavía hay personas atrapadas bajo los escombros. "Expresamos nuestro completo apoyo y solidaridad al pueblo de Colombia y a todos los impactados por este desastre".
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: El presidente de Ecuador se solidariza con las víctimas de Colombia
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se solidarizó este lunes con Colombia por el terremoto de magnitud 7,4 que afectó hoy al país y causó al menos 52 fallecidos y graves daños materiales, y puso a su disposición equipos de rescatistas, listos para movilizarse cuando Bogotá lo requiera.
"Toda nuestra solidaridad con Colombia y con las familias afectadas por el sismo de esta mañana", escribió Noboa en su cuenta de la red social X, donde añadió: "Colombia, Ecuador está con ustedes". El gobernante puso a disposición de Colombia al equipo USAR: 47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante 7 días.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: Se suspenden los partidos de la Liga profesional de fútbol en Colombia
Los partidos de la Liga profesional de fútbol en Colombia, de su Torneo de Ascenso y del torneo femenino que debían jugarse este lunes y el martes han sido aplazados un día como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que ha causado destrucción y al menos 52 muertos en varias ciudades del país.
La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) expresó este lunes en un comunicado su profundo pesar y solidaridad con todos los colombianos que se han visto afectados por el fuerte movimiento sísmico y anunció el aplazamiento de la programación de los partidos por "el bienestar y la seguridad" de hinchas, futbolistas y demás personas involucradas en el desarrollo de los torneos oficiales.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: Asciende la cifra a 77 muertos y más de un centenar de heridos
El número de muertos tras el terremoto en Colombia asciende a 77 personas y más de un centenar de heridos tras al seismo de 7,4. La provincia más afectada ha sido Risaralda con 42 muertos.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: El volcán Puracé en alerta naranja tras el terremoto
El volcán Puracé, situado en el departamento colombiano del Cauca (suroeste) y que desde finales del mes pasado está en alerta naranja por riesgo de erupción, emitió este lunes cenizas y gases coincidiendo con el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país y que ha dejado más de 50 muertos.
Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el Puracé, que forma parte de la cadena volcánica de Los Coconucos, continúa con un aumento de energía sísmica y de la temperatura de las emisiones de ceniza y de gases como dióxido de azufre y dióxido de carbono. Esa situación llevó a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) a ordenar el cierre temporal del aeropuerto Guillermo León Valencia, de Popayán, capital del Cauca, por el riesgo que suponen la ceniza y los gases para la navegación aérea.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: El Salvador ofrece equipos de rescate y médicos a Colombia
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció este lunes equipos de rescate y médicos a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que ha causado al menos 52 muertos y graves daños en varias ciudades del oeste y el centro del país.
"Sin embargo, desde El Salvador estamos en comunicación y listos para apoyar de inmediato con nuestros equipos de rescate, médicos, paramédicos, insumos o cualquier otra ayuda que nuestros hermanos colombianos consideren necesaria", añadió. "Nuestras oraciones están con las familias de quienes perdieron la vida, con los heridos y con todos los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles", apuntó.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: EEUU ofrece su ayuda a Colombia tras lo ocurrido
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció este lunes el apoyo de su país a Colombia tras el potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del país, causando al menos 52 muertos y graves daños materiales en varias ciudades del oeste y el centro.
El jefe de la diplomacia estadounidense dijo en redes sociales que la Administración del presidente Donald Trump está monitoreando de cerca la situación y que "está lista para apoyar" al pueblo colombiano y al Gobierno del presidente, Abelardo de la Espriella.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: El Consulado de España en Bogotá pendiente lo ocurrido en Colombia
El Consulado de España en Bogotá está pendiente del terremoto ocurrido en Colombia y haciendo un seguimiento de la situación, en contacto con los consulados honorarios en la zona, por si hubiera españoles afectados. Al menos 52 personas han fallecido este lunes.
Este terremoto se produce después del doble seísmo acontecido en Venezuela hace mes y medio, en el que perdieron la vida al menos 50 españoles y otros 139 permanecen desaparecidos. Un terremoto devastador que, según las últimas cifras, causó al menos 6,125 muertos y 1.579 desaparecidos.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: Ascienden a 52 los muertos en el terremoto de Colombia
Hay al menos 52 muertos, según han confirmado en las últimas horas los alcaldes de los municipios afectados y los gobernadores de los departamentos. La Gobernación del Valle del Cauca ha señalado que hay 27, sin contar Cali. La del Chocó ha informado de otros cuatro. Mientras tanto, el alcalde de Pereira ha informado que hay 18 en su ciudad, y el de Manizales ha señalado que hay 3 en la suya.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: Iniciamos minuto a minuto
Buenas tardes:
Dada la gravedad del terremoto ocurrido en Colombia y la cantidad incesante de información, damos comienzo al minuto a minuto para poder ofrecerles todos los datos tras el seismo.
Gracias por leernos.
Publicidad