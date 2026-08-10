El terremoto de magnitud 7,4 en Colombia deja un balance provisional de 111 muertos, 87 heridos y mas de medio centenar de edificios se han venido abajo

Un terremoto de magnitud 7,4 ha sacudido este lunes gran parte de Colombia y ha dejado al menos 111 muertos, numerosas personas heridas y daños materiales en diferentes puntos del país. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) situó el epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la costa del Pacífico.

El Gobierno colombiano declaró este lunes la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7,4 que ha causado al menos 111 muertos en el país. La mayor cantidad de fallecidos se registra en el departamento de Risaralda, donde hay 40 muertos, seguido por 27 en el Valle del Cauca y nueve en el Chocó, epicento del terremoto, señaló la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) en un comunicado.

El movimiento sísmico se ha producido a las 07:34 hora local, con una profundidad de 96 kilómetros. El SGC informó en un primer momento de una magnitud de 6,7, aunque posteriormente elevó la cifra hasta 7,4. Por su parte, el Instituto Geofísico de Ecuador revisó el mismo evento y le atribuye una magnitud de 7,6 y una profundidad de 81,6 kilómetro.

Más de 60 edificios han colapsado

También ha provocado daños materiales en varios puntos de Cali, ciudad que hace tres días acogió la investidura del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella. El seísmo, con epicentro en la zona del Pacífico, ha afectado a distintas edificaciones.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado que viajará a Pereira, una de las ciudades afectadas, para acompañar a los damnificados. "He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados", ha comunicado en X. "No están solos. El Estado está presente y actuando", ha añadido De la Espriella, que asumió la Presidencia hace tres días.

El Consulado de España facilita líneas de teléfono

El Consulado General de España en Bogotá ha facilitado a través de redes sociales la línea de teléfono 123 para emergencias, así como el teléfono de emergencia consular (+57 316 4733216, solo para españoles) y el correo del Consulado (cog.bogota@maec.es). Para España, este es el teléfono: +34 910001249. El terremoto se ha producido cerca de la localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, en el noroeste de Colombia.

Heridos y edificios afectados

Una de las zonas con mayores consecuencias ha sido el departamento del Chocó. Su gobernadora, Nubia Carolina Córdoba, ha confirmado la existencia de heridos y daños en Quibdó. "Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones", ha señalado.

En Pereira, varias construcciones han sufrido daños estructurales y algunas se han derrumbado parcialmente. Entre los edificios afectados se encuentra el aeropuerto de la ciudad. En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán ha indicado que hasta el momento "no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios".

Al menos seis aeropuertos han registrado daños tras el seísmo. Las terminales afectadas se encuentran en Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. "Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura", ha comunicado Aerocivil. El terremoto ha provocado afectaciones en distintas ciudades del oeste y el centro del país, mientras continúa la evaluación de los daños.

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