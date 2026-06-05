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Al menos 12 heridos en el sur del Líbano tras los ataques entre Israel y Hizbulá pese el alto el fuego negociado en Washington

Un ataque aéreo ha dejado 12 civiles heridos en el sur del Líbano. La ofensiva se produce después del acuerdo de alto al fuego negociado esta semana en Washington.

Imagen de archivo de un ataque en el Líbano.

Imagen de archivo de un ataque en el Líbano.EFE

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Laura Simón
Publicado:

Doce civiles han resultado heridos tras un "ataque aéreo enemigo" en el sur de Líbano, después de que Israel y la milicia chií libanesa Hizbulá intercambiaran ataques en las últimas horas, pese al alto el fuego negociado esta semana en Washington.

El ataque destruyó un edificio de un banco cerca del Hospital Jabal Amel, situado en Tiro. Además, "artillería enemiga bombardeó las inmediaciones de Burj Qalawiya y la zona aledaña a Deir Kifa al amanecer". En las últimas horas, Hizbulá e Israel intercambiaron ataques pese al alto el fuego acordado el martes en la capital estadounidense entre el país hebreo y el Líbano, condicionado a que el movimiento chií cese tanto sus ataques como sus operaciones en el sur del territorio libanés.

Se registró un bombardeo de artillería contra la ciudad de Deir Amas

La ANN señaló que aviones de guerra israelíes atacaron las inmediaciones del Hospital Jabal Amel con más de cuatro misiles, y que, simultáneamente, se registró un bombardeo de artillería contra la ciudad de Deir Amas, también en el distrito de Tiro. Por su lado, Hizbulá indicó en un comunicado que, de madrugada, atacó con un misil de precisión una concentración de vehículos y soldados israelíes en las inmediaciones del Castillo de Beaufort (una posición estratégica en el sur de Líbano y al norte del río Litani), "en respuesta a la violación del alto el fuego por parte del enemigo israelí y a los ataques contra aldeas del sur del Líbano".

El líder del grupo chií, Naim Qassem, criticó la víspera las "humillantes" negociaciones con Israel y defendió que cualquier alto el fuego debe ser "integral", al asegurar que seguirán enfrentando los ataques israelíes mientras continúen. El mismo día, el presidente libanés, Joseph Aoun, dijo que está esperando "respuestas" internas a las propuestas negociadas con Israel y aseguró que un cese de hostilidades sólido se podría implementar tan solo 24 horas después de recibir luz verde. El alto el fuego previsto contempla un plan para crear "zonas piloto" en el Líbano que deberán estar controladas por el Ejército libanés y donde no podrá haber presencia del movimiento chií.

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