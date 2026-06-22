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¿Cuáles serán los próximos pasos de Irán y EEUU para poner fin a la guerra?

Irán podrá retomar las exportaciones de petróleo, se levanta el bloqueo del Estrecho de Ormuz y se han liberado algunos activos congelados.

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Principio de acuerdo entre Irán y Estados Unidos | A3N

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Daniel Herrero
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Durante la madrugada del domingo al lunes ha saltado la última hora. Los mediadores Catar y Pakistán han anunciado un principio de acuerdo en Suiza para poner fin a la guerra en el Líbano.

"El Comité de Alto Nivel ha acordado una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo final en un plazo de 60 días, sentando las bases para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas", subrayó el texto tras la ronda de conversaciones del domingo en Suiza.

El complejo turístico de Bürgenstock acogió las negociaciones para alcanzar una paz duradera tras la adopción de un acuerdo de entendimiento por parte de Washington y Teherán para poner fin a la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero.

Las delegaciones de EE.UU. e Irán continuarán trabajando en Suiza para aclarar la apertura del estrecho y el alto el fuego en Líbano, pese a la interrupción del acuerdo por parte de Teherán tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, si no impedía que sus aliados de Hizbulá "causaran problemas" en Líbano.

Según los negociadores, en las próximas semanas se formarán "grupos de trabajo centrados en temas nucleares y sanciones" y un grupo de seguimiento y resolución de conflictos "para garantizar la implementación efectiva del memorando de entendimiento. También se estableció una línea de comunicación entre Teherán y Washington que permite evitar "incidentes y malentendidos", con el objetivo de "garantizar el paso seguro de los buques mercantes por el estrecho de Ormuz".

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