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GUERRA HÍBRIDA

EEUU confirma que el dron con explosivos localizado en el aeropuerto de Leipzig era ruso

La inteligencia estadounidense ha confirmado que el origen del dron hallado junto a un avión ucraniano es ruso, y vuelve a poner sobre la mesa una posible amenaza por parte de Vladimir Putin a países de la OTAN para comprobar la cohesión de la Alianza.

El aeropuerto de Leipzig, Alemania

EEUU confirma que el dron con explosivos localizado en el aeropuerto de Leipzig era ruso y advierte de un posible ataque de Putin a la OTAN | Europa Press

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Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

La inteligencia de Estados Unidos ha confirmado que el dron cargado con explosivos que fue localizado la semana pasada en el aeropuerto alemán de Leipzig/Halle es de origen ruso. El artefacto apareció en una zona restringida, junto a un avión ucraniano, y obligó a paralizar durante horas parte de la actividad del aeropuerto.

La situación no se ha pasado por alto, ya que fue especialmente delicada. El dron fue localizado durante la noche del 4 al 5 de agosto junto a un avión de transporte de Antonov Airlines, la compañía ucraniana que utiliza Leipzig como una de sus bases operativas desde el comienzo de la invasión rusa. Según las informaciones que se conocen sobre el caso, el avión transportaba munición.

Un dron cargado con explosivos

El aparato llevaba explosivos y un detonador, por lo que tuvo que intervenir un robot de desactivación para neutralizarlo. Las autoridades suspendieron parte de las operaciones del aeropuerto y varios vuelos tuvieron que ser desviados. Además, ese mismo día otro avión de carga impactó contra un objeto que no pudo ser identificado.

La gravedad de los hechos llevó incluso al ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, a interrumpir sus vacaciones. En ese momento aún se desconocía el origen del dron, pero ahí ya mencionó "un nuevo nivel de peligro" y "una amenaza híbrida profesional". "Este tipo de situaciones no las llevan a cabo aficionados", aseguró Dobrindt, que descartó que detrás del incidente pudiera haber una actuación "amateur". La Fiscalía alemana abrió una investigación antiterrorista para esclarecer lo ocurrido.

Alemania alerta de una "guerra híbrida"

Este incidente llega en un momento de especial preocupación entorno a las provocaciones rusas contra los países de la OTAN. La inteligencia estadounidense considera que Vladimir Putin podría estar tratando de poner a prueba la cohesión de la Alianza mediante acciones limitadas.

En Alemania, las autoridades ya llevan tiempo alertando de este tipo de amenazas. "No estamos en guerra, pero somos el objetivo diario de una guerra híbrida", afirmó Dobrindt el pasado domingo, mencionando entre los principales riesgos el espionaje, los sabotajes, los ciberataques y otras operaciones clandestinas.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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