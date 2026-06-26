La ONU alerta: el consumo de drogas bate récords y los traficantes se reinventan con sustancias sintéticas

El estudio señala que los traficantes están aprovechando la tecnología, la aparición de nuevas sustancias y la inestabilidad global para expandirse hacia nuevos mercados, mientras el número de consumidores sigue aumentando en todo el mundo.

El informe publica un análisis que examina la evolución del consumo, la producción y el tráfico de drogas a nivel global. Sus conclusiones apuntan a una creciente diversificación de las sustancias disponibles en el mercado y a una expansión de las redes criminales hacia nuevas regiones.

Más consumidores y nuevas sustancias

El informe estima que 331 millones de personas consumieron alguna droga en 2024, lo que representa el 6,2% de la población mundial entre 15 y 64 años. La cifra supone un incremento respecto a 2014, cuando el porcentaje se situaba en el 5,2%.

El cannabis continúa siendo la sustancia más consumida, con 256 millones de usuarios, seguidos de los opioides (63 millones), las anfetaminas (32 millones), la cocaína (25 millones) y el éxtasis (21 millones).

Además, los fabricantes de drogas ilícitas, continúan desarrollando nuevas sustancias sintéticas para evitar los controles regulatorios. En 2024 se detectaron cinco veces más tipos de drogas en los decomisos que las producidas antes del año 2000. El número de nuevas sustancias psicoactivas conocidas alcanzó las 755, de las cuales 118 fueron identificadas por primera vez.

Cambio en el mercado mundial de los opioides

El estudio señala que la prohibición del cultivo de drogas en Afganistán en 2022 ha provocado una fuerte reducción de la producción de opio y heroína. Aunque otros países han incrementado su producción, los aumentos registrados no compensan el descenso experimentado en territorio afgano.

Al mismo tiempo, la creciente presencia de opioides sintéticos como el fentanilo, los nitazenos y las orfinas apuntan a un cambio estructural en el mercado. Según el informe, los grupos, criminales están recurriendo cada vez más a estas sustancias como alternativa a la heroína, lo que podría modificar de forma permanente los patrones de consumo y los riesgos asociados a estas drogas.

La expansión global de la metanfetamina

La metanfetamina continúa ampliando su presencia en distintas regiones del mundo. Las nuevas rutas de tráfico y el aumento de la producción han favorecido la aparición de mercados emergentes, especialmente en Oriente Próximo y Medio, África y algunas zonas de Europa.

Los decomisos de esta droga crecieron un 13% anual de media, impulsados principalmente por los registros realizados en Asia Oriental y Sudoriental. Además, el informe destaca que proveedores de América del Norte, África y Asia están ampliando su participación en el mercado internacional.

La ONU también advierte de que las alteraciones en el mercado del captagón en Oriente Medio podrían favorecer un aumento adicional del consumo de metanfetamina en la región.

El consumo de cannabis sigue creciendo

El informe atribuye parte del crecimiento del mercado del cannabis a los cambios de percepción social y a las políticas de legalización o despenalización adoptadas en distintos países durante la última década.

El número de consumidores de cannabis ha aumentado un 40% en diez años. La prevalencia de consumo pasó del 3,8% de la población mundial de entre 15 y 64 años en 2014 al 4,8 en 2024.

Los datos también reflejan un aumento del tráfico internacional de esta sustancia. Mientras que históricamente el comercio de cannabis se desarrollaba principalmente dentro de cada región, la participación de América del Norte como origen de los cargamentos ha crecido de forma significativa durante los últimos años.

La producción de cocaína alcanza máximos históricos

La producción mundial de cocaína continuó aumentando en 2024 y la supera las 4.000 toneladas de droga pura, más de cuatro veces la cantidad registrada hace una década.

El informe indica que la organizaciones criminales están intensificando sus esfuerzos para expandir la cocaína hacia mercados emergentes, además de mantener su presencia en regiones consolidadas como Europa Occidental y Central, América del Norte y Oceanía.

Las mayores tasas de crecimiento de decomisos durante los últimos años se han registrado en algunos países de África y Asia, una tendencia que refleja la expansión de esta droga hacia nuevas áreas de consumo.

Impacto en la seguridad y la salud

La UNODC advierte de que el consumo de drogas puede estar relacionado con distintos problemas de seguridad, como delitos patrimoniales, violencia en el entorno familiar y situaciones de vulnerabilidad para las personas consumidoras.

El informe subraya que estos fenómenos también están condicionados por factores sociales y económicos, como la pobreza, la falta de vivienda, los problemas de salud mental o las dificultades para accedes a tratamientos especializados y servicios sociales.

La directora ejecutiva de la UNODC, Mónica Juma, alertó durante la presentación del informe de que la aparición de sustancias cada vez más potentes y peligrosas están teniendo consecuencias directas sobre la salud pública, la seguridad y las economías de numerosos países. El organismo considera prioritario reforzar la cooperación internacional, la prevención y los programas de tratamiento para frenar la expansión de los mercados ilícitos de drogas.

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