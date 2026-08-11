El exdictador Bashar Al-Asad es condenado a muerte en Siria por ser el "máximo responsable" de "crímenes de lesa humanidad"

Un tribunal de Siria ha condenado en rebeldía este martes al exdictador sirio Bashar Al Asad a pena de muerte por varios delitos, incluidos crímenes de lesa humanidad, tras ser derrocado en diciembre de 2024 y exiliado en Moscú. Esta es la primera sentencia pública contra el líder político.

Siria, en guerra durante 14 años

El juez Fakhr al Din al Uryan, del tribunal penal número 4 de Damasco, leyó la sentencia en la que también fueron condenados a muerte ocho personas más, incluido el hermano de Al Asad, Maher Al Asad, y su primo Atef Najib, el único presente en la sesión.

"La contribución del criminal Bashar Al Asad a los crímenes fue la de máximo responsable de la toma de decisiones, quien movilizó a las instituciones estatales para cometerlos", ha indicado el magistrado. Tras la declaración del juez, el tribunal declaró culpable a Bashar, que se encuentra en Rusia, por un "delito grave de asesinato premeditado e intencional de más de una persona y de niños, así como del delito grave de tortura y detención arbitraria, y de cometer crímenes de lesa humanidad".

El fallo ha ocurrido en la audiencia contra Atef Najib, el que fue el líder de la rama de Seguridad Política en Deraa, en el sur de Siria y donde comenzaron las revueltas populares en 2011 que derivaron en una guerra de 14 años en el país.

"Las investigaciones y los testimonios de los testigos demostraron la participación del acusado Atef Najib en el interrogatorio de varios detenidos tras el inicio de las protestas en Deraa", ha señalado Al Uryan, y ha añadido que la rama de seguridad política que Najib lideraba, "junto con otras ramas de seguridad, asaltó la mezquita Omari en Deraa".

En marzo de 2011, la mezquita Omari fue el punto de reunión para las primeras concentraciones antigubernamentales que derivaron en el levantamiento nacional sirio. Las fuerzas de seguridad irrumpieron violentamente en la mezquita en repetidas ocasiones, donde mataron a decenas de manifestantes.

El juez sostiene que estos actos atribuidos a Najib, "según las investigaciones y los testimonios de los testigos, constituyen crímenes de lesa humanidad", por lo que ha dictaminado la condena a muerte.

Captura de Najib

A Najib se le acusa de iniciar el levantamiento popular en Siria tras ordenar la detención y tortura de niños que realizaron pintadas antigubernamentales en la pared de una escuela.

Una vez comenzaron las protestas, fue reasignado a Idlib, al norte de Siria. Posteriormente, desde mediados de 2011, permaneció escondido y ese mismo año fue sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea.

Najib fue capturado en una redada de seguridad en Latakia el 31 de enero de 2025.

Además de Bashar, Maher y Najib, el juez también condenó a muerte a otros seis prófugos mencionados en el caso, todos en rebeldía, por el delito de "asesinato premeditado e intencional y tortura con resultado de muerte".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.