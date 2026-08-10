Al menos 13 muertos tras un ataque ucraniano a una refinería en Rusia

Un ataque de drones ucranianos contra la localidad de Nizhnekamsk de la república de Tatarstán ha dejado cerca de 13 muertos y otras 39 personas han resultado heridas este lunes. El objetivo de esta ofensiva habría sido la refinería local, según las autoridades y medios ucranianos.

"A consecuencia del ataque de drones enemigos contra Nizhnekamsk murieron 13 personas, 39 resultaron heridas. Todos los heridos reciben atención médica", indica el servicio de prensa del gobernador de Tatarstán, Rustam Minnijánov, recogido además por la agencia TASS.

Previamente, el alcalde de Nizhnekamsk, Radmir Beliáev, escribió en su cuenta de MAX que "Tatarstán fue víctima de un nuevo ataque de drones". "El ataque masivo contra Nizhnekamsk continúa. Los ataques están dirigidos contra objetivos tanto industriales como civiles", advirtió, añadiendo que "lamentablemente hay muertos".

Incluso antes de que se confirmara oficialmente el número de víctimas mortales, Minnijánov declaró duelo por las víctimas mortales.

Ataque a una refinería local

Según los medios ucranianos Supernova+ y Exilenova+, los drones atacaron la refinería local. Ambos medios difundieron vídeos capturados por vecinos de la localidad, en los que se contemplan columnas de humo en el horizonte. Mientras, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, comunicó durante la pasada noche derribo de 23 drones en las inmediaciones de la ciudad.

En la región sureña de Rostov, fueron derribados más de 70 drones ucranianos sobre la localidad de Kamensk-Shajtinsk y otros siete distritos, escribió en MAX el gobernador local, Yuri Slusar. Vladislav Shapshá, gobernador de Kaluga (a menos 200 kilómetros al sur de Moscú),ha informado sobre el derribo de 16 drones, sin que hubiera víctimas o daños materiales.

Según el Ministerio de Defensa ruso, en la noche las defensas antiaéreas "interceptaron y aniquilaron 456 drones ucranianos de ala fija".

Atacar refinerías y gasolineras: La nueva estrategia de Ucrania

Tanto Europa como EE.UU. han impuesto sanciones al petróleo ruso, pero estas no son suficientes para Ucrania. Por ello, pone el foco en estos ataques a los centros de transformación de del crudo ruso. Estas ofensivas afectan, además, a la moral del pueblo ruso.

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