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Detenida la hija del matrimonio asesinado en Tauste y su pareja como presuntos autores del crimen

Ambos pasarán a disposición judicial mientras la Guardia Civil continúa reconstruyendo lo ocurrido.

Javier Sánchez, junto a José Manuel Penella

Javier Sánchez, junto a José Manuel Penella Europa Press

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Daniel Caballero
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La Guardia Civil ha detenido este lunes a dos personas como presuntas autoras del doble homicidio ocurrido en Tauste (Zaragoza). Los arrestados son una de las hijas del matrimonio fallecido y su actual pareja, un hombre de origen colombiano.

Los hechos se conocieron durante la noche del sábado 8 de agosto, cuando fueron localizados en el interior de una vivienda de Tauste los cuerpos sin vida del matrimonio Javier Sánchez y Ester Latorre, que presentaban signos de violencia.

Sánchez había sido secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) y tanto él como su esposa mantenían una estrecha vinculación con el sindicato agrario.

Tras el hallazgo de los cadáveres, la Guardia Civil puso en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias del doble homicidio. Como resultado de las pesquisas, los agentes han procedido este lunes a la detención de una de las hijas del matrimonio y de su pareja, ambos como presuntos responsables de los hechos.

La investigación continúa abierta y los agentes trabajan ahora en la reconstrucción de lo sucedido. Entre las principales actuaciones se encuentra la inspección ocular de la vivienda donde fueron encontrados los cuerpos y la recopilación de diferentes indicios que permitan determinar cómo se produjeron los asesinatos.

Los dos detenidos serán puestos a disposición judicial en el Tribunal de Instancia de Ejea de los Caballeros, mientras la Guardia Civil continúa con las diligencias para esclarecer el doble homicidio.

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