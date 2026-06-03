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EEUU e Irán protagonizan los ataques más intensos desde el alto el fuego

La escalada militar en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz marca el episodio más grave desde la tregua entre Washington y Teherán. Mientras, Netanyahu afronta duras críticas internas por su aparente alineamiento con las exigencias de Donald Trump sobre el conflicto en Líbano.

Irán bombardea el aeropuerto de Kuwait

EEUU e Irán protagonizan los ataques más intensos desde el alto el fuego | Reuters

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Laura Tarsà
Publicado:

Ataques y contraataques que llenan el Golfo Pérsico de represalias. Esta vez han vuelto a caer misiles y drones iraníes contra objetivos militares estadounidenses en Kuwait y Bahréin, incluyendo una base aérea y el cuartel general de la Quinta Flota de Estados Unidos.

Los enfrentamientos se producen en un contexto de negociaciones diplomáticas aún abiertas y de creciente preocupación internacional por la seguridad del estrecho de Ormuz, una de las principales arterias del comercio energético mundial. La tensión en la región ha llevado a varios países a reforzar las medidas de vigilancia y protección de sus infraestructuras estratégicas ante el temor de una escalada que pueda afectar al suministro global de petróleo y gas.

Pese al deterioro de la situación militar, continúan los contactos diplomáticos entre Washington y Teherán. Medios iraníes avisan que las conversaciones siguen activas, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, confía en alcanzar un acuerdo durante la próxima semana para reabrir el estrecho de Ormuz.

Diversos analistas consideran que ambas partes intentan mantener una vía de diálogo que evite un conflicto abierto de mayores dimensiones, aunque reconocen que los recientes intercambios de ataques dificultan cualquier avance significativo en las negociaciones. Organismos internacionales y gobiernos aliados han hecho llamamientos a la contención para impedir que la crisis se extienda a otros países de la zona.

Críticas contra Netanyahu dentro de Israel

En paralelo, Israel sigue asediando el sur del Líbano. Las autoridades libanesas han informado de la muerte de al menos seis personas en nuevos ataques con drones israelíes en la región de Tiro. Además, el Ministerio de Salud libanés ha reportado cinco fallecidos y decenas de heridos en bombardeos registrados en las últimas 24 horas.

La continuidad de estas operaciones intensifica las críticas contra Netanyahu dentro de Israel. Figuras de la oposición como Avigdor Lieberman, Naftali Bennett y Yair Lapid acusan al primer ministro de ceder ante la presión de Trump y convertir al país en un “estado vasallo”.

Incluso aliados tradicionales del Gobierno, como el extremista Ben-Gvir, cuestionan la decisión de limitar la respuesta militar israelí en Líbano. Mientras tanto, organizaciones humanitarias alertan del impacto que la violencia está teniendo sobre la población civil y advierten de que el deterioro de las condiciones de seguridad complica la llegada de ayuda a las zonas más afectadas por los combates.

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