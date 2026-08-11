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¿Por qué se produjo el terremoto de Colombia y qué tiene que ver con el de Venezuela?

Ambos se registran en una zona de gran actividad sísmica, pero su origen y características no son necesariamente los mismos.

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¿Por qué se produjo el terremoto de Colombia y qué tiene que ver con el de Venezuela? | EFE

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Sara Díaz
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Colombia sigue buscando supervivientes tras el terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado al menos 132 muertos y más de 570 heridos. El seísmo, considerado el más fuerte registrado en el país en una década, sacudió el oeste de Colombia este lunes y provocó importantes daños materiales en varias ciudades.

El terremoto se produjo a las 07:34 horas y tuvo su epicentro en el departamento del Chocó, cerca de San José del Palmar. Según los últimos datos, el movimiento se originó a unos 82 kilómetros de profundidad y llegó a sentirse con fuerza en ciudades como Pereira, Cali, Manizales, Armenia, Medellín y Bogotá, además de países vecinos como Venezuela, Ecuador y Panamá.

Pereira se encuentra entre las zonas con mayor número de víctimas. En el conjunto del país, el terremoto ha dejado también miles de viviendas afectadas: 1.575 han sufrido daños, 37 han quedado destruidas y 61 edificios presentan daños importantes. Hospitales, centros educativos, carreteras y aeropuertos también se han visto afectados.

Ante la magnitud de la tragedia, el Gobierno colombiano ha declarado el desastre nacional y ha desplegado equipos de emergencia para buscar a posibles supervivientes entre los escombros. Las próximas horas son claves para las labores de rescate.

Claves a analizar

El terremoto también se sintió en Venezuela, lo que ha llevado a preguntarse si existe una relación entre ambos fenómenos sísmicos. La respuesta se encuentra bajo tierra, en el movimiento de las placas tectónicas. Colombia y Venezuela se encuentran en una zona de elevada actividad sísmica, donde interactúan diferentes placas y existen numerosas fallas geológicas capaces de acumular y liberar grandes cantidades de energía.

En el caso del terremoto de Colombia, el epicentro se situó en el departamento del Chocó, cerca de San José del Palmar, a una profundidad de unos 103 kilómetros. El movimiento se sintió en numerosas ciudades colombianas y también en países vecinos como Ecuador, Panamá y Venezuela.

La proximidad geográfica ha llevado a comparar este terremoto con los movimientos sísmicos registrados en Venezuela. Sin embargo, que dos terremotos se sientan en países próximos no significa necesariamente que tengan el mismo origen. Para determinar si existe una relación directa es necesario analizar la localización del epicentro, la profundidad, el tipo de falla implicada y el mecanismo del terremoto.

La actividad sísmica en esta región no es, por tanto, un fenómeno aislado. Los terremotos son consecuencia de procesos geológicos que se desarrollan durante largos periodos de tiempo y que pueden liberar de forma repentina la energía acumulada en las fallas.

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