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Japón
El divertido video de Momota, una cría de oso polar aficionado a los conos de tráfico
El momento grabado por un móvil muestra al pequeño animal metiendo la cabeza en el cono.
En un acuario de la prefectura de la ciudad japonesa de Alita, habita una cría de oso polar de ocho meses de edad. Su nombre es Momota y su video se ha vuelto viral en redes sociales por su curiosa afición: los conos de tráfico.
El momento grabado por un móvil y destribuido por Associated Press, recoge al animal con la cabeza dentro del objeto de plástico para después su madre retirárselo. Pero Momota vuelve a meter la cabeza dentro del cono y se arrastra por el suelo para intentar mantenerse en pie. Una vez conseguido vuelve a la cueva donde está su madre dándole golpecitos con la punta.
El pequeño oso polar tiene la cabeza dentro del cono como si fuera un sombrero. Momota nació el 4 de diciembre y durante estos meses ha mostrado un crecimiento saludable, según ha informado el acuario Oga GAO. Además en un solo mes ganó 25 kilogramos.