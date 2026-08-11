VÍDEO: El angustioso momento en el que un edificio se derrumba sobre un joven durante el terremoto en Colombia

Las imágenes del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes Colombia siguen mostrando la gran dimensión de la tragedia. Un joven grabó el momento exacto en el que un edificio colapsaba a escasos metros de él y parte de los escombros caían sobre la zona en la que se encontraba: "Me acaba de caer casi un muro encima", relataba tras conseguir ponerse a salvo.

Han pasado 24 horas desde que el fuerte terremoto hizo temblar el país. El balance deja ya al menos 224 muertos y más de 1.500 heridos, aunque las autoridades creen que la cifra de víctimas podría seguir aumentando durante las próximas horas. Pereira y Cali se encuentran entre las zonas más afectadas y es precisamente allí donde se han vivido algunas de las escenas más impactantes. Edificios balanceándose, desprendimientos y construcciones enteras viniéndose abajo mientras los vecinos trataban de alejarse y buscar un lugar seguro.

El terremoto sorprendió a muchos colombianos a primera hora de la mañana. Algunos lo han perdido todo: "la casa, el negocio y la vida". También se encontraba en la zona un grupo de unos 30 españoles. Algunos estaban durmiendo cuando comenzó el temblor y tuvieron que abandonar su hotel después de que el edificio sufriera daños. Ahora todas las miradas están puestas en las labores de rescate. Bomberos, equipos de emergencia y los propios vecinos trabajan sin descanso entre los escombros con la esperanza de encontrar personas con vida.

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