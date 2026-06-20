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La frágil calma en el sur del Líbano se rompe con nuevos ataques y aumenta la tensión

Al menos 47 personas han muerto y 97 han resultado heridas a causa de una nueva oleada de bombardeos ejecutada por el Ejército de Israel contra varios puntos del sur de Líbano.

Imagen de archivo de un ataque en el Líbano.

Imagen de archivo de un ataque en el Líbano. EFE

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

La situación en el sur del Líbano continúa marcada por una calma tensa, que se ve amenazada por nuevos ataques de violencia. En las últimas horas, varios bombardeos israelíes han afectado distintas localidades de la región, provocando decenas de víctimas y reavivando el temor a una nueva escalada del conflicto.

Las autoridades libanesas han informado de que al menos 47 personas han muerto y 97 han resultado heridas, como consecuencia de los ataques, mientras que el Ejército israelí sostiene que sus operaciones estaban dirigidas contra posiciones vinculadas a Hezbolá, y que responden a supuestas violaciones del alto el fuego.

Estos incidentes se producen en un momento especialmente delicado, después de los esfuerzos diplomáticos impulsados por Estados Unidos e Irán, para reducir la tensión en Oriente Próximo. Sin embargo, la continuidad de los enfrentamientos pone en duda la estabilidad del acuerdo y dificulta las posibilidades de alcanzar una paz duradera.

Sobre el terreno, varias organizaciones humanitarias han alertado del deterioro de la situación de la población civil. Muchas familias que habían regresado a sus hogares con la esperanza de recuperar la normalidad, se encuentran nuevamente expuestas a los combates y a la inseguridad.

Mientras continúan las negociaciones para lograr una solución política, la población del sur del Líbano vive entre la incertidumbre y el miedo, en un contexto donde la aparente calma sigue siendo extremadamente frágil.

3.980 muertos

Según ha informado el Ministerio de Salud libanés, desde el comienzo de la guerra en Irán han muerto 3.980 personas y 12.000 han resultado heridas, como consecuencia de los ataques israelíes.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reiterado que las tropas israelíes permanecerán en territorio libanés durante el tiempo que consideren necesario para garantizar la seguridad nacional. Según ha explicado, la medida responde al derecho de Israel a proteger a sus ciudadanos frente a posibles amenazas.

Mientras tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha defendido el derecho de Israel a la autodefensa, aunque insta a todas las partes a evitar nuevas acciones militares. En un mensaje difundido en Truth Social, pide el fin de los ataques tanto por parte de Israel como de Hezbolá, subrayando la necesidad de consolidar la tregua recién alcanzada.

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