Irán y Estados Unidos alcanzan un principio de acuerdo con "avances alentadores"

Irán y Estados Unidos han alcanzado un principio de acuerdo en sus negociaciones. El documento ha sido publicado esta madrugada por los países mediadores, Catar y Pakistán. En torno a las tres de la mañana se hacía publico el acuerdo que incluye varios puntos clave.

Entre ellos se encuentra que Irán podrá retomar sus exportaciones de petróleo, el levantamiento del bloqueo del Estrecho de Ormuz. También incluía que se han liberado parte de los activos congelados del país y se ha puesto en marcha un importante plan de reconstrucción y desarrollo para la economía iraní.

Las partes han pactado una "hoja de ruta" con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días, Además, otro de los puntos es la creación de "una línea de comunicación directa entre las partes" para evitar incidentes y malentendidos, especialmente en Ormuz.

Desde Teherán, el Gobierno ha asegurado que "el trabajo del equipo negociador ya ha terminado" y ha restado importancia a las amenazas lanzadas por Trump durante el proceso.

"Avances alentadores"

Por su parte, Catar y Pakistán, mediadores en las conversaciones celebradas en la localidad suiza de Bürgenstock, han señalado que la primera sesión "se ha desarrollado en un ambiente positivo y constructivo" y que ha dejado "avances alentadores".

En un comunicado, ambos países explicaron que "la primera sesión de conversaciones de alto nivel en el marco del Memorando de Entendimiento de Islamabad ha concluido", señalando la creación de "un mecanismo para futuras conversaciones técnicas".

Además, Washington y Teherán han acordado establecer "un Comité de Alto Nivel que supervisará políticamente la mediación", al que los negociadores informarán de forma periódica. Estos liderarán grupos de trabajo centrados en cuestiones nucleares, sanciones y un sistema de seguimiento para garantizar el cumplimiento del acuerdo.

El Líbano

En relación con el conflicto en Líbano, Irán ha insistido en la necesidad de frenar la campaña militar de Israel. Como respuesta han acordado la creación de "una célula de resolución de conflictos", en la que participará también el Gobierno libanés, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de un posible cese de operaciones militares.

Las conversaciones técnicas continuarán durante toda la semana en Bürgenstock, con el compromiso de los mediadores de "seguir trabajando para que las negociaciones avancen en un ambiente constructivo" y lograr un acuerdo final.

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