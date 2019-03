Indignación en la India por la condena "insuficiente" a un menor acusado de violación

Un tribunal de menores de Nueva Delhi ha condenado a tres años de reclusión en un correccional al menor implicado en el caso de la violación mortal que el pasado diciembre causó gran indignación en la India. Setencia insuficiente para la familia de la víctima, como ha expresado su madre: "No, no estoy conforme. Tres años de castigo no es nada para un crimen cómo este. Debería recibir sentencia de muerte y por lo tanto, también el resto de los acusados. Y debería estar en la cárcel junto con los otros acusados", ha dicho.

El anuncio ha sido recibido con protestas por parte de un grupo de personas que esperaban en las inmediaciones de la corte y que, como la familia de la víctima, pidieron que al menor se le considerara un adulto, se le condenara a la pena capital y fuera ahorcado. La sentencia se anunció después de varios aplazamientos por peticiones de la familia de la víctima de que el menor implicado en la atrocidad -que ahora tiene 18 años pero que en el momento de la sevicia contaba con 17-, fuera juzgado como un mayor de edad.

El veredicto del menor ya había sido retrasado en otras ocasiones. El suceso, una brutal violación multiple en un autobús cómo lo calificó la policía, provocó un intenso debate sobre el trato a las mujeres en el país y obligó al Gobierno a modificar la ley contra la violación. También desencadenó numerosas manifestaciones y protestas.

La edad del acusado y la corta pena a la que se enfrenta han levantado una amplia polémica. La estudiante murió 13 días después de la violación en un hospital de Singapur. La sentencia se ha anunciado mientras el juicio contra los otros cuatro acusados en el mismo caso, todos ellos mayores de edad, continúa su curso, y se espera que se anuncie un veredicto, que podría ser el de pena de muerte, en las próximas semanas. Un quinto presunto implicado en el caso, también mayor de edad, se suicidó en la cárcel, según la versión oficial.

Desde la violación mortal de diciembre en Nueva Delhi se ha producido un fenómeno de concienciación social sobre la proliferación de los delitos sexuales en la India, algo que pasaba desapercibido con anterioridad al caso de la joven universitaria. Casos de violaciones que se producen a lo largo y ancho del país se publican en la actualidad casi a diario en la prensa india, que con frecuencia atribuye la impunidad con que se cometen las sevicias a la laxitud y la corrupción en el cuerpo de Policía.