Hugo Chávez: "Fidel Castro me impidió regresar enfermo a Venezuela"

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha dicho que "de no haber sido por Fidel (Castro)" no sabe en qué "laberinto" estaría y que fue el líder cubano quien impidió que regresara enfermo a Venezuela, además de encargarse de informar a sus hijas y a su Gabinete acerca del cáncer que se le diagnosticó.

"Si no es por Fidel, me hubiera ido a Caracas con esa dolencia, yo le dije a Fidel que no debía quedarme, pero yo presentía algo", dijo el mandatario quien se comunicó vía telefónica con el programa de televisión cubano Mesa Redonda que fue transmitido simultáneamente en la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Chávez habló ayer a Venezuela y el mundo para informar que había sido operado de un tumor canceroso en Cuba y que ahora libraba una batalla por su salud. "Si no es por Fidel quien sabe donde y en qué laberinto estaría yo en este momento (...) el se encargó de preparar a mis hijas, y a Nicolás (Maduro, canciller)", comentó Chávez con un tono de voz más animado que el que se escuchó en el mensaje de ayer.

El mandatario venezolano señaló que nadie esperaba que surgiera este problema de salud pero aseguró: "Esto nos va a fortalecer". Chávez también comentó que había recibido las llamadas de los mandatarios de Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Argentina quienes le mostraron su solidaridad y confianza en su pronta recuperación.

"Acabo de hablar con el presidente (Rafael) Correa (Ecuador) quien me dijo que no tenía otra cosa qué hacer sino recuperarme. Con Evo Morales (Bolivia) hablé hace un rato también, están muy preocupados, también con Cristina (Fernández, Argentina), con Daniel Ortega (Nicaragua)", dijo Chávez.

Aseguró, además, que todos los presidentes que lo llamaron le enviaron saludos a Fidel y a Raúl (Castro) y que le aseguraron que estaba "en las mejores manos del mundo".

Chávez indicó que, ciertamente, el líder cubano Fidel Castro, es su "médico superior" y que está vigilante de su evolución "con ojos de águila".

Una recuperación rigurosa

Más temprano la televisión venezolana emitió unas imágenes en las que aparecía Chávez durante una reunión con colaboradores filmadas el pasado miércoles por la tarde en La Habana, en un encuentro previo al anuncio que hizo anoche de que tiene cáncer.

Apareció más delgado, pero charlando de manera animada, con aparente buen aspecto y con vigor sobre diversos temas, entre ellos, la suspensión de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe (CELAC) que debía haberse realizado en Venezuela el próximo 5 de julio.

"He decidido seguir rigurosamente el plan de recuperación y todavía no estoy en condiciones para atender como hay que atender una cumbre de tal magnitud (...), los tiempos no dan, mi primer deber en este momento como revolucionario es recuperar plenamente la salud", señaló Chávez.

Desde el bando antichavista, el gobernador del estado Miranda (centro), Henrique Capriles, uno de los principales candidatos de la oposición a la presidencia en 2012, deseó la recuperación de Chávez, pero pidió que se activen los mecanismos constitucionales y que se permita que el vicepresidente asuma la jefatura de Estado.