Fallece el periodista David Frost, famoso por sus entrevistas a Nixon

El popular periodista y presentador británico de televisión David Frost, famoso por sus incisivas entrevistas políticas como las realizadas en 1977 a Richard Nixon, ha muerto a los 74 años, informó hoy su familia.

Sir David Frost, que desarrolló gran parte de su carrera en la cadena pública británica BBC, falleció anoche al parecer de un ataque al corazón a bordo del crucero 'Queen Elizabeth', donde tenía previsto pronunciar un discurso.

El primer ministro británico, David Cameron, transmitió hoy sus condolencias a sus familiares por el fallecimiento de una persona que podría ser a la vez "mi amigo y un temido entrevistador".

Frost, que fue también cómico, es conocido sobre todo por sus entrevistas políticas a los principales líderes mundiales en su larga carrera de 50 años en televisión.

Entrevistó a casi todos, entre ellos los ex primeros ministros británicos Margaret Thatcher y Tony Blair, el líder palestino Yaser Arafat, el sudafricano Nelson Mandela o el estadounidense Bill Clinton.

A la 'Dama de Hierro' (Thatcher) consiguió ponerla furiosa al preguntar por el hundimiento del buque argentino Belgrano en la Guerra de las Malvinas en 1982 pese a que su estilo era incisivo y no agresivo.

Pero fueron sus entrevistas con el expresidente estadounidense Nixon en 1977, argumento de la obra de teatro de Piers Morgan y posterior película 'Nixon/Frost', las que le harán ocupar un lugar en la historia de la televisión.

En cuatro entrevistas, que alcanzaron una gran audiencia televisiva, Frost fue capaz de acorralar a Nixon, que había dimitido tres años antes, hasta que el exmandatario reconoció que había "defraudado" a los norteamericanos y pidió perdón. Fue la primera vez que el republicano Richard Nixon admitió haber cometido algún error tras su dimisión en 1974 a causa del caso Watergate.

David Frost entrevistó a todos los presidentes estadounidenses desde Nixon hasta George W. Bush y presentó en su larga carrera varios programas de televisión, entre ellos 'Breakfast with Frost', 'That Was The Week That Was' y 'Frost on Sunday'.

Nacido el 7 de abril de 1939 en Tenderden, en Kent (sureste de Inglaterra), Frost desarrolló la mayor parte de su carrera en la cadena de televisión pública BBC, aunque también tuvo programas en la británica ITV y al final en Al Jazeera.